В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям

Новости Беларуси. Новая зона отдыха под названием «Нескучный дворик» появилась в Мяделе. Она находится возле центральной районной библиотеки имени Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раньше здесь была тенистая аллея со скамейками, теперь территорию благоустроили и добавили необычные арт-объекты. Появился столик с шашками, барабанные установки, книжный мини-шкаф, различные игры на меткость и ловкость. Все они выполнены из природного материала – дерева. «Нескучный дворик» уже полюбился как детям, так и взрослым.

Анастасия Корзеенок, заведующая отделом Мядельской центральной районной библиотеки имени Максима Танка:

Я как молодая мама могу с уверенностью сказать, что у маленьких деток пользуется популярностью наш дворик. Они с удовольствием сюда приходят и все вместе играют с родителями и детьми. Мы в этом году большой акцент делаем на пропаганду семейных ценностей и семейных традиций. В нашей библиотеке оформляются фотозоны различные, организовываются мероприятия, библионочь.