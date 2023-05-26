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В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям

26 мая 2023 13:29
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Новости Беларуси. Новая зона отдыха под названием «Нескучный дворик» появилась в Мяделе. Она находится возле центральной районной библиотеки имени Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям-1

Раньше здесь была тенистая аллея со скамейками, теперь территорию благоустроили и добавили необычные арт-объекты. Появился столик с шашками, барабанные установки, книжный мини-шкаф, различные игры на меткость и ловкость. Все они выполнены из природного материала – дерева. «Нескучный дворик» уже полюбился как детям, так и взрослым. 

В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям-4

Анастасия Корзеенок, заведующая отделом Мядельской центральной районной библиотеки имени Максима Танка: 
Я как молодая мама могу с уверенностью сказать, что у маленьких деток пользуется популярностью наш дворик. Они с удовольствием сюда приходят и все вместе играют с родителями и детьми. Мы в этом году большой акцент делаем на пропаганду семейных ценностей и семейных традиций. В нашей библиотеке оформляются фотозоны различные, организовываются мероприятия, библионочь. 

В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям-7

К слову, над созданием атрибутов поработала хозгруппа отдела культуры Мядельского райисполкома. Вдохновившись идеей, они за месяц украсили дворик необычными фигурами. В перспективе зона отдыха будет расширяться. 

# Парки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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