«Хочу стать профессиональный бойцом». Как в колледже в Марьиной Горке воспитывают спортсменов?

В Минской области уделяется особое внимание спорту. Здесь проходит множество соревнований и турниров. Причем абсолютно разных направлений. Отсюда золотые медали, титулы и звания. Как прививают любовь к здоровому образу жизни в Пуховичском районе и на какой вид спорта делают ставку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Чтобы узнать, какими видами спорта увлекается нынче молодежь, отправляемся в Марьиногорский аграрно-технический колледж. Здесь физической культуре уделено особое внимание. Притом количества секций год от года растет. Влада Родовская, корреспондент:

Как реализуется спортивная программа в колледже? Какие тут направления?

Павел Ходочинский, руководитель физического воспитания Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка:

На данный момент у нас существует несколько видов спортивного направления. Тайский бокс, кикбоксинг, футбол, волейбол, плавание, настольный теннис. Влада Родовская:

Как я понимаю, ребята тут по своему желанию идут. Павел Ходочинский:

Да, это идет как дополнительные занятия, все занятия у нас проходят вечером, после учебы дети приходят и занимаются. Влада Родовская:

Горят ли они желанием заниматься спортом? Я уверена, что нагрузка у них на учебе немаленькая. Павел Ходочинский:

Конечно, желание есть. Учеба – это здорово. Самое главное для них это учеба, здесь мы тоже направляем их на учебу, но все хотят себя реализовать и как спортсмены. В этом году у нас уже два чемпиона республики.

Основная ставка здесь на кикбоксинг. Это вид спорта, основанный на восточных единоборствах – карате, ушу и бокс. По правилам ведется полный контакт – удары в полную силу ногами и руками. Сбалансированная и универсальная система боя. Да и выглядит впечатляюще. «Спорт нужен в любой организации». Поговорили с волейболистками, которые стали чемпионками Минской области – подробности здесь. Даниил Гирко учится на техника-механика. В его будущие задачи будет входить ремонт сельскохозяйственной техники. С обучением азов важной аграрной профессии совмещает тренировки. Причем достаточно успешно.

Даниил Гирко:

Я жил в деревне, все время тянулся к спорту, не хватало волейбола, решил поступить сюда. Знал, что здесь тайский бокс есть, пришел с рвением сюда. Хочу поступить на высшее образование, там тоже есть продолжение, хочу дальше заниматься тайским боксом. К соревнованиям мы готовимся чаще, у меня две тренировки в день. Я утром и вечером, у меня каждый день тренировки. Понедельник, среда, пятница у нас тайский. А во вторник и четверг гиревой спорт. Международный турнир по ушу-саньда, занял первое место стал чемпионом Беларуси. К слову, посещать занятия могут не только учащиеся колледжа, но и все те, у кого из марьигорцев лежит душа к боевым искусствам. Школьники не раз становились в ранг лучших наряду с профессиональными спорстменами.

Максим Сойнов:

В первом классе папа сюда привел, сказал, что ты должен постоять за себя, я с этим согласился. Уже 7 лет хожу сюда. Езжу на соревнования, первые соревнования были в 2018 году, там я занял второе место. Мне было 8 лет я дрался в 24 килограмма, было три боя, два я выиграл. Я планирую связать свою жизнь со спортом в будущем. Хочу стать профессиональный бойцом. Одно из интересных направлений – гиревой спорт. В колледже он также активно развивается. Представляет собой силовую циклическую нагрузку – атлет повторяет одно и то же движение в течение заданного времени и делает это с тяжелыми снарядами. Матвей Медведев будущий электрик, а еще носит титул – победитель республиканского турнира по гиревому спорту среди юношей и девушек «Юный силач».

Матвей Медведев:

В какой-то момент я просто понял, что это мое призвание, и решил стать электриком. Просто мне нравится эта профессия. Наш колледж позволит полностью овладеть этой профессией, узнать все ее тонкости. Я попробовал спорт и мне понравилось. Благодаря спорту человек укрепляет свое здоровье и будет жить гораздо дольше. Это же безопасный спорт, если им увлечься, ты будешь чувствовать себя просто великолепно. В отличие от тяжелой атлетики он гораздо безопаснее, при этом лучше укрепляет твое состояние. Ты не рвешься большими весами, твоя задача делать на выдержку, закреплять совой организм, чтобы он был у тебя крепким, как сталь. Влада Родовская:

Как это происходит технически? Ребята к вам записываются, приходят на тренировки, как часто эти тренировки проходят? Как вы определяете, кого отправлять на соревнования, кто лучше, кто будет представлять колледж? Павел Ходочинский:

Тренировки у нас проходят три раза в неделю. Если пришел первый раз, посмотрел, понравилось, принес справку от врача, что нет противопоказаний. После этого покупаешь перчатки, начинаем тренироваться. В клубе мы проводим свои спарринги, свой отбор, лучший выезжает на первенство области и республики. Влада Родовская:

Какие соревнования ждут ребят? Может, в ближайшее время будет турнир? По какому виду спорта?

Павел Ходочинский:

Мы планируем в начале июня в Марьиной Горке провести турнир памяти Героя СССР Николая Чепика по таиландскому боксу. Влада Родовская:

Уже есть участники? Это будет турнир на несколько дней? Павел Ходочинский:

Турнир будет проходить за два дня. Сделаем детско-юношеский турнир, приедут дети из республики. Мы в декабре здесь провели большой новогодний турнир по кикбоксингу, приехало порядка 200 участников, было классно и здорово. Для учащихся постоянно создаются комфортные условия для занятий спортом. Недавно открылся тренажерный зал. Разместился он на базе одного из студенческих общежитий. Было установлено 10 тренажеров, рассчитанных на силовые тренировки всех групп мышц. А еще появился комплекс гантель и штанг. Оснащенный зал учащиеся колледжа могут посещать бесплатно, проводить тренировки ежедневно. Общежитие колледжа также было модернизировано. Заменили кровлю, окна и двери. Для безопасности были установлены камеры видеонаблюдения.