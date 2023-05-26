«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?

Новости Беларуси. Использование дождевой воды и развитие киберспортивной культуры. Предзащита проектов участников «Минской смены – 2023» прошла в Академии управления при Президенте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году в поле зрения молодых людей попали темы научной деятельности, социальной сферы, благоустройства, озеленения.

Столичная молодежь представила 30 проектов. Многие инициативы выдвинули сами участники. Например, одна из команд разработала мобильное приложение для помощи бездомным животным. Главная идея молодых людей – создать общую базу с анкетами четвероногих постояльцев столичных приютов. Так, любой желающий в несколько кликов сможет найти себе пушистого друга и спасти животное. Немало инициатив было представлено и в сфере экологии.

Анастасия Поддубная, инженер производственно-планового отдела СУ-207 ОАО «МАПИД»:

Тематика нашего проекта – внедрение экопроектов на этапе проектирования жилых домов и административных зданий. И основная идея у нас – использование дождевой воды в технических целях, потому как вода питьевого качества используется в санитарных комнатах. Все-таки это немного нерационально, и можно сэкономить финансы людей на этом этапе, чтобы использовать техническую воду.

Владислав Вахитов, фельдшер выездной бригады интенсивной терапии скорой медицинской помощи:

Наш проект называется «Повышение эффективности системы здравоохранения города Минска». Мы пришли к выводу о целесообразности создания мобильного приложения «Мы рядом». Суть проекта заключается в том, что человек, оказавшись в экстренной неотложной ситуации, заходит в это приложение, в три клика вызывает ближайшего медработника рядом. Очень интересный опыт, мне понравились и стадия обучения, и стадия планирования проекта, стадия общения с кураторами.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи:

Это уникальный проект, который позволяет молодежи не просто обозначить свое видение проблем, но и внести свои предложения. Как они видят, что сегодня должны сделать, наверное, не только чиновники, но и сама молодежь как сегодня может влиять на развитие.