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«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?

26 мая 2023 13:37
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Новости Беларуси. Использование дождевой воды и развитие киберспортивной культуры. Предзащита проектов участников «Минской смены – 2023» прошла в Академии управления при Президенте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году в поле зрения молодых людей попали темы научной деятельности, социальной сферы, благоустройства, озеленения.  

«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?-1

Столичная молодежь представила 30 проектов. Многие инициативы выдвинули сами участники. Например, одна из команд разработала мобильное приложение для помощи бездомным животным. Главная идея молодых людей – создать общую базу с анкетами четвероногих постояльцев столичных приютов. Так, любой желающий в несколько кликов сможет найти себе пушистого друга и спасти животное. Немало инициатив было представлено и в сфере экологии.  

«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?-4

Анастасия Поддубная, инженер производственно-планового отдела СУ-207 ОАО «МАПИД»: 
Тематика нашего проекта – внедрение экопроектов на этапе проектирования жилых домов и административных зданий. И основная идея у нас – использование дождевой воды в технических целях, потому как вода питьевого качества используется в санитарных комнатах. Все-таки это немного нерационально, и можно сэкономить финансы людей на этом этапе, чтобы использовать техническую воду.  

«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?-7

Владислав Вахитов, фельдшер выездной бригады интенсивной терапии скорой медицинской помощи: 
Наш проект называется «Повышение эффективности системы здравоохранения города Минска». Мы пришли к выводу о целесообразности создания мобильного приложения «Мы рядом». Суть проекта заключается в том, что человек, оказавшись в экстренной неотложной ситуации, заходит в это приложение, в три клика вызывает ближайшего медработника рядом. Очень интересный опыт, мне понравились и стадия обучения, и стадия планирования проекта, стадия общения с кураторами.  

«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?-10

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи: 
Это уникальный проект, который позволяет молодежи не просто обозначить свое видение проблем, но и внести свои предложения. Как они видят, что сегодня должны сделать, наверное, не только чиновники, но и сама молодежь как сегодня может влиять на развитие.  

«Минская смена – 2023» вышла на финишную прямую. Какие проекты представила молодёжь?-13

В ходе предзащиты команды услышали обратную связь от экспертов и руководства города, получили рекомендации по доработке своих идей. Итоговая защита проектов пройдет уже 8 июня.  

# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Казакевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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