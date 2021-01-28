Прямой эфир

На совещании у Президента Беларуси обсуждают возможные законодательные изменения с учётом внутриполитической ситуации

28 января 2021 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов.

Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

Александр Лукашенко:
Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.

Он констатировал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.

Александр Лукашенко:
Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Как отметил глава государства, координирует соответствующую работу Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура, Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
За неделю будут приходить дважды. Как социальные работники помогают пенсионерам в Беларуси?
28 января 2021 08:14

За неделю будут приходить дважды. Как социальные работники помогают пенсионерам в Беларуси?

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?
28 января 2021 08:05

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?

Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске
28 января 2021 07:59

Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске