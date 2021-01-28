На совещании у Президента Беларуси обсуждают возможные законодательные изменения с учётом внутриполитической ситуации

Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов.

Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

Александр Лукашенко:

Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.

Он констатировал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.

Александр Лукашенко:

Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Как отметил глава государства, координирует соответствующую работу Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура, Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.