За неделю будут приходить дважды. Как социальные работники помогают пенсионерам в Беларуси?

Уборка в квартире, закупка необходимых продуктов питания, доставка медикаментов – социальные работники по всей Беларуси помогают пожилым гражданам. Только с начала года уже выполнено 2 000 заявок.

Татьяна Федорова, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Более 15 % населения нашей страны – это пожилые люди, те, кому исполнилось 65 лет и старше. Очень важным направлением в поддержке таких людей является их социальное обслуживание. Более 97 тысяч пожилых людей и инвалидов охвачены надомным обслуживанием. Социальные работники территориальных центров помогают таким людям вести самостоятельно свой быт.

Чтобы получить помощь, достаточно позвонить в территориальный центр социального обслуживания и оставить свою заявку. За неделю к вам будут приходить дважды. Социальные работники принесут необходимые продукты питания, медикаменты, сходят за рецептом в аптеку, проведут влажную уборку и поменяют шторы, оплатят коммуналку и дважды в год вымоют окна.

Татьяна Кухарчик, директор территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:

С апреля у нас организована такая услуга – доставка продуктов питания не только тем гражданам, которые состоят у нас на надомном обслуживании, но и в целом пожилым гражданам района, одиноко проживающим, которым по объективным причинам некому оказать им помощь. В сложившейся эпидемиологической ситуации мы представляем наши услуги.

В период пандемии на помощь соцработникам пришли волонтеры, которые также доставляют продукты и рецепты на лекарства пожилым людям. Без заботы никто не остается.

Ирина Зракова, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:

Я в этой службе уже шесть лет работаю. Обслуживаю людей престарелого возраста, инвалидов первой, второй, третьей группы.

Быть социальным работником – это призвание. В этом уверена Ирина – она уже много лет помогает нуждающимся. К каждому подопечному нужно привыкнуть и найти подход – характеры ведь у всех уникальные. А еще в нужный момент социальный работник должен не растеряться и помочь: при необходимости поставить укол, вызвать врача, перевязать открывшуюся рану.

Одна из «подопечных» Ирины – Алла Петровна. Много лет она сама помогала людям – работала медсестрой. Сейчас годы и вторая группа инвалидности не позволяют ей свободно передвигаться – на помощь приходит соцработник. Женщины уже успели подружиться. Много друг о друге знают, шутят, делятся новостями. Алла Хитова, пенсионерка:

Ирина, если, бывает, не позвонишь, сама позвонит, перезвонит, всегда напомнит, спросит и подскажет что-то.