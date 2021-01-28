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На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?

28 января 2021 08:05
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А кем вы мечтали стать в детстве? Раскрыть творческие и умственные задатки крохам лучше всего помогают кружки по интересам.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-1

Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Перед тем, как приступить к выбору кружков, стоит присмотреться к ребенку, изучить, что ему нравится, в какие игры он играет, с какими игрушками он играет, каких персонажей выбирает, на фоне этого всего определить, какие у вашего ребенка возможные интересы.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-4

Но не стоит погружать неокрепшего малыша в омут занятий с головой. Карапузам до трех лет это и вовсе не нужно. Начните с малого.

Ольга Гома:
С трех до шести-семи лет – это обязательно движение, активность. И для того, чтобы у ребенка правильно работал мозг, ему нужно как можно больше двигаться, учиться балансировать, стоять на одной ножке, прыгать через скакалку.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-7

Нравится или не нравится – вот главный критерий при выборе занятия по духу. Не настаивайте на своем и не используйте чадо для реализации своих несбывшихся мечт.

Ольга Гома:
Очень часто родители говорят ребенку, что ты уже столько ходил, ты уже три года потратил, мы вложили в это большие деньги, и ребенок перестает хотеть ходить на этот кружок. Что делать? В первую очередь разобраться с причиной, почему он не хочет туда идти. Возможно, что-то случилось. Если у вас не получается разговорить ребенка, отведите его к детскому психологу. Возможно, ребенка кто-то обижает там, ему просто надоело, он очень сильно устал.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-10

Идея фикс для современных родителей – ребенок полиглот. Если вы гарантируете ему постоянную практику, то глотать иностранные словечки вместе с кашей – очень даже хорошо. Но зацикливаться на одном направлении не стоит. Ребенок должен расти разносторонней личностью. Потому спортивные, интеллектуальные и творческие кружки лучше совмещать. Другое дело, когда ребенок сам не знает, чего хочет. 

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-13

Ольга Гома:
Это, скорее всего, будет говорить о том, что ребенок вообще не понимает, кто он, большинство желаний навязывали ему родители, с детства не давали возможности выбора. Здесь уже лучше ребенку поработать с психологом по поднятию самооценки.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-16

Помните, эмоциональное выгорание случается и у маленьких людей. И это нормально. Неусидчивым карапузам необходимо переключать внимание.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-19

Ольга Гома:
Если вы знаете, что ребенку это нравилось, что он с огромным удовольствием бежал на занятия, а потом ему вдруг разонравилось, то объясните ему, что нужно это перебороть, что, возможно, нужно немножко отдохнуть и потом дальше приступить к этому делу. Если он не чемпион, не занимает первые места, это не значит, что стоит бросать.

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?-22

И не заблуждайтесь, перегруженный график не оградит ваших детей от дурной компании. Если в семье налажен контакт, то ваше внимание и заботу малыш не променяет ни на какие сокровища мира.

# Психология # общество # Ольга Гома # Мария Кронда # Фотофакт # Воспитание

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