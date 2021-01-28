На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?

А кем вы мечтали стать в детстве? Раскрыть творческие и умственные задатки крохам лучше всего помогают кружки по интересам.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Перед тем, как приступить к выбору кружков, стоит присмотреться к ребенку, изучить, что ему нравится, в какие игры он играет, с какими игрушками он играет, каких персонажей выбирает, на фоне этого всего определить, какие у вашего ребенка возможные интересы.

Но не стоит погружать неокрепшего малыша в омут занятий с головой. Карапузам до трех лет это и вовсе не нужно. Начните с малого. Ольга Гома:

С трех до шести-семи лет – это обязательно движение, активность. И для того, чтобы у ребенка правильно работал мозг, ему нужно как можно больше двигаться, учиться балансировать, стоять на одной ножке, прыгать через скакалку.

Нравится или не нравится – вот главный критерий при выборе занятия по духу. Не настаивайте на своем и не используйте чадо для реализации своих несбывшихся мечт. Ольга Гома:

Очень часто родители говорят ребенку, что ты уже столько ходил, ты уже три года потратил, мы вложили в это большие деньги, и ребенок перестает хотеть ходить на этот кружок. Что делать? В первую очередь разобраться с причиной, почему он не хочет туда идти. Возможно, что-то случилось. Если у вас не получается разговорить ребенка, отведите его к детскому психологу. Возможно, ребенка кто-то обижает там, ему просто надоело, он очень сильно устал.

Идея фикс для современных родителей – ребенок полиглот. Если вы гарантируете ему постоянную практику, то глотать иностранные словечки вместе с кашей – очень даже хорошо. Но зацикливаться на одном направлении не стоит. Ребенок должен расти разносторонней личностью. Потому спортивные, интеллектуальные и творческие кружки лучше совмещать. Другое дело, когда ребенок сам не знает, чего хочет.

Ольга Гома:

Это, скорее всего, будет говорить о том, что ребенок вообще не понимает, кто он, большинство желаний навязывали ему родители, с детства не давали возможности выбора. Здесь уже лучше ребенку поработать с психологом по поднятию самооценки.

Помните, эмоциональное выгорание случается и у маленьких людей. И это нормально. Неусидчивым карапузам необходимо переключать внимание.

Ольга Гома:

Если вы знаете, что ребенку это нравилось, что он с огромным удовольствием бежал на занятия, а потом ему вдруг разонравилось, то объясните ему, что нужно это перебороть, что, возможно, нужно немножко отдохнуть и потом дальше приступить к этому делу. Если он не чемпион, не занимает первые места, это не значит, что стоит бросать.