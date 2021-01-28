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Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске

28 января 2021 07:59
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Новости Беларуси. 28 января разрешится интрига молодежного конкурса «Студент года – 2020». Победителя выберут из 11 номинантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске-1

В конкурсе попробовали свои силы 234 студента. Финальная программа проходит в два дня и включает четыре основных испытания. Накануне жюри оценило авторские молодежные проекты. Также завершилось голосование в дополнительной номинации проекта «Студент года ONLINE».

Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске-4

Основные события пройдут во второй конкурсный день. Ребятам предстоит поучаствовать в студенческой презентации и творческом конкурсе. Побороть волнение будут помогать зрители. Кстати, для них будут размещены интерактивные локации.

Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске-7

Организатором конкурса выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования. Мероприятия проходят с учетом эпидемиологической ситуации.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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