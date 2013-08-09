На смену жаре в Беларусь идут сильные ливни, шквалистые ветра и грозы

Новости Беларуси. Летний зной в Беларуси на пике. 9 августа в Брестской области был впервые объявлен «красный» (самый высокий) уровень опасности. В остальных регионах – «оранжевый». По юго-западу страны столбик термометра показал 35. Установившийся в республике температурный режим на 6-10 градусов превышает климатическую норму, характерную для этого периода. Но рекорд 2010 года не побит. Тогда в Гомеле было свыше 39 градусов. Такой зной таит в себе немало опасностей.

Когда все отдыхают, они работают. Сергей Шилков со своим напарником хоть из Общества спасания на водах, но больше уделяют внимания тем, кто еще на берегу, особенно когда на термометре за 30. Предупредить беду гораздо проще, чем устранять последствия беспечного поведения. Большинство посетителей пляжа – это родители с детьми и пенсионеры, однако к вечеру у воды картина иная: в основном компании навеселе.

Сергей Шилков, спасатель Могилевского ОСВОД:

Мы им объясняем, что нельзя лезть в воду. Они все равно плывут. Человек в таком состоянии, сами понимаете, может натворить бед.

Несмотря на жару, количество обращений на столичную станцию скорой помощи поступает как обычно. Хотя хронические болезни у детей и пожилых при таком атмосферном градусе все же обостряются. Есть звонки и по поводу тепловых ударов и солнечных ожогов. Медики советуют: с 11 до 17 часов быть подальше от прямых солнечных лучей, носить головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей. Сами врачи также придерживаются этих правил. Даже у руководителя сегодня дресс-код – «льняное платье».

Светлана Маркова, и.о. заместителя главного врача Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Обязательно пить большое количество воды, чтобы восполнить тот объем жидкости, который мы теряем в связи с жарой.

От Атлантики до Урала, от Скандинавского полуострова до Средиземного моря. Снимки такого масштаба нужны синоптикам, чтобы точно поставить даже предварительный диагноз погоде в Беларуси. Особенно если так «затемпературило». Ведь циклон из Великобритании приходит в Минск всего за полдня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Вот эта опасная зона, с которой были сегодня связаны грозы и кратковременные дожди. Она смещалась с северо-запада. И мы уже знали, что к утру она подойдет к Минску.

А вот узнать о приближении ливня или грозы помогают данные метеолокатора из Национального аэропорта. Здесь по цветовой гамме можно увидеть, какие осадки и с какой скоростью движутся по всей стране.

Чтобы прогнозы были точны по максимуму, подключают человеческий фактор. 52 метеостанции. Синоптики во всех регионах каждые три часа снимают показания.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Если метеонаблюдатель видит, что возникает какое-то опасное явление, составляется метеорологическая телеграмма, штормовая, поступает у нас на центр связи. Также такая информация приходит и из сопредельных государств.

Сейчас информация о погоде выражается не только в градусах, скорости ветра и в миллиметрах ртутного столба. С 1 июня сообщают и уровни опасности. «Зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный» – самый угрожающий. Он в прогнозе синоптиков 9 августа появился впервые из-за жары в 35 градусов.

Уже 10 августа на смену тропическому климату придут сильные ливни, грозы, шквалистый ветер – «оранжевый» уровень опасности.