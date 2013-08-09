В списке наиболее востребованных специальностей в Минске лидируют сферы строительства, промышленности и транспорта

Новости Беларуси. Работы хватит всем. Сегодня в Минске более 25 тысяч вакансий. Топ-список наиболее востребованных специальностей возглавили сферы строительства, промышленности и транспорта. Спрос превышает предложение также и в медицинской отрасли: в столичных больницах и поликлиниках не хватает около 500 тысяч врачей.

Городские чиновники уже взяли под контроль баланс рабочей силы на столичном рынке труда. В ближайшее время центры занятости проведут адресные мероприятия по привлечению специалистов на свободные места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Главной задачей будет являться наращивание темпов производительности труда для того, чтобы заработная плата была действительно заработанными деньгами. Для того, чтобы решать вопрос кадровой политики в строительной отрасли, уже в первом полугодии этого года комитетом согласовано более 6 тысяч заявок на привлечение рабочей иностранной силы.