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В Мексике из-за надвигающегося шторма «Рома» обьявлен режим черезвычайной ситуации

02 октября 2018 09:10
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Новости Мексики. Режим ЧП объявлен в двух муниципалитетах мексиканского штата Нижняя Калифорния из-за надвигающегося шторма «Роса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике из-за надвигающегося шторма «Рома» обьявлен режим черезвычайной ситуации -1

Речь идет о территориальных образованиях Энсенада и Мехикали. Теперь их жители, в случае необходимости, могут рассчитывать на средства из специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях. Ранее «Росе» была присвоена четвёртая категория, однако на пути к стране ураган ослаб до уровня тропического шторма.

В Мексике из-за надвигающегося шторма «Рома» обьявлен режим черезвычайной ситуации -4

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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