В Мексике из-за надвигающегося шторма «Рома» обьявлен режим черезвычайной ситуации

Речь идет о территориальных образованиях Энсенада и Мехикали. Теперь их жители, в случае необходимости, могут рассчитывать на средства из специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях. Ранее «Росе» была присвоена четвёртая категория, однако на пути к стране ураган ослаб до уровня тропического шторма.