Акция по разъяснению законодательства по порядку пересечения границы ТС прошла в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. За границу по правилам. Акция по разъяснению действующего законодательства по порядку пересечения границы Таможенного союза прошла в Национальном аэропорту «Минск». Участие в ней приняли все контрольные службы: от врачей до работников таможни. Среди самых частых вопросов, которые возникают у путешественников, – когда необходимо декларировать наличную иностранную валюту, а также в отношении каких товаров установлены запреты и ограничения.
Всего несколько часов – и вместо белорусских пейзажей – средиземноморское побережье. В турецкий Кемер на 12 дней Анжелика и ее дочь Екатерина собирались уже давно. В предвкушении отдыха бывалых путешественников не пугает ни длинная очередь таких же отдыхающих, ни таможенный контроль. А ведь раньше «пропускные» правила знали отнюдь не досконально.
Анжелика Слепнева:
Как правило, это когда покупаются, если едешь в отпуск, конечно, кожаные изделия. Тоже хочется и различного вида кожаные изделия. Но поясняют сколько нужно, чтобы не приняли за товарное количество.
Как раз-таки с разъяснением действующих правил пересечения таможенной границы – сегодня все контрольные службы. Национальный аэропорт словно превратился в справочный центр. В руках участников акции – специальные памятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Михалькевич, начальник таможни «Минск-2»:
Задачей всех служб, которые сегодня работают с пассажирами, службы Национального аэропорта, мы видим в том, чтобы сделать максимально оперативным и комфортным пересечение гражданами территории аэропорта.
Мария Николаева, старший инспектор группы идеологической работы отдела кадров и идеологической работы таможни «Минск-2»:
Мы объясняли не только правила пересечения таможенной границы, согласно таможенному законодательству, а также касательно госветнадзора, санитарно-карантинного надзора, ветеринарного.
С начала года пассажиропоток увеличился в три раза и вырос на 20% по отношению с аналогичным периодом предыдущего. Еженедельно границу пересекают около 50 тысяч человек.
Таможенники не устают напоминать: главное правило для ввозимых в Беларусь товаров – 50 кг на одного человека. В списке вещей, ограниченных к перемещению, – продукты питания, ювелирные украшения, алкогольные и табачные изделия.
Олег Конопляник, начальник отдела таможенного оформления и контроля таможни «Минск-2»:
На данный момент алкогольные напитки регламентированы цифрой 3 литра – норма беспошлинного ввоза на территорию Таможенного союза. Табачные изделия: 200 сигарет либо 200 грамм табака. Товары для личного пользования разрешены ко ввозу в нормах 50 кг общей стоимость не выше 10 тысяч евро.
С советами путешественникам – и специалисты-медики. К любому отдыху нужно подготовиться. В том числе собрать личную «аптечку».
Наталья Недвецкая, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Жаропонижающие, противоаллергические средства, противокашлевые. Не лишним будет взять с собой какие-то средства, которые можно использовать после укуса насекомых. А также обязательно советуем вам взять репелленты. Это средства, отпугивающие насекомых.