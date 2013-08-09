Новости Беларуси. Доступ для читателей всей планеты. Электронная библиотека БГУ вошла в сотню лучших в мире. В открытом доступе около 40 тысяч научных работ методических пособий, авторами которых являются сотрудники и студенты ведущего вуза страны.

Научные публикации, методические пособия, доклады с конференций. Электронная библиотека БГУ первой в стране открыла доступ к своим трудам.

Начало было положено в 2010 году. В основу фонда легла наиболее востребованная литература. Бесплатный доступ, в том числе и с мобильных устройств. Сейчас в базе около 40 тысяч работ.

Алексей Толстик, проректор БГУ:

Там, где наш университет имеет свои авторские права. Потому что вопрос авторских прав ключевой, когда мы работаем открыто, выставляем открыто информацию. Мы не можем пользоваться чужим.

Мы имеем возможность зайти на многие сайты университетов и скачать лекции. Просто уважающий себя преподаватель этим не пользуется.

География пользователей обширна. За прошедший год 170 тысяч обращений из 25 стран: от Европы до Африки. Именно это стимулирует экспорт. Любой желающий может оценить уровень преподавателей и информационной базы БГУ. А значит число иностранных студентов будет расти.

Майя Сенько, заместитель директора библиотеки БГУ:

87% публикаций у нас находятся в открытом доступе, то есть в Интернет-доступе. И 13% имеют ограниченный доступ.

На сегодняшний день более 200 редакторов и администраторов наполняют фонды электронной библиотеки. В принципе, любой преподаватель может получить доступ и разместить свои статьи и монографии в электронную библиотеку, в коллекции, которые принадлежат его подразделениям.

Свои лучшие труды могут разместить и студенты. На учащихся в основном рассчитаны материалы внутреннего пользования. С помощью логина, а это номер студенческого, можно найти презентации с лекций, тесты или перечь контрольных.

В стадии разработки – международный обмен. В будущем со специальным паролем наши студенты смогут изучать материалы зарубежных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Суховерка, студент БГУ:

Очень удобно пользоваться электронной библиотекой, потому что тебе не приходится сначала идти в институт, в библиотеку, брать книжку. Можно из дома сразу найти все нужны материалы и, соответственно, гораздо быстрее подготовиться.

Самые старые материалы электронной библиотеки – Литовские метрики. В дни каникул именно эта литература оказалась в топе. Во время сессии больший спрос на учебные пособия. Каждый факультет предоставляет в библиотеку свои работы.

Майя Сенько, заместитель директора библиотеки БГУ:

Вот наши журналы. Вот биологический факультет, военный, географический, исторический. Каждому нашему подразделению здесь соответствует какой-то раздел.

За полгода электронная библиотека БГУ поднялась на 31 позицию и заняла 97 место в мире. Рейтинг охватил более 1,5 тысяч фондов. Учитывали несколько критериев: объемы и уровень работ, число ссылок и как много статей вошло в топ самых цитируемых статей мира.