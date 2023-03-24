На сессии Мингорсовета обсудили финансирование столицы. В какие сферы вкладывали больше всего?

Новости Беларуси. Столичный бюджет сохраняет социальную направленность. Об этом говорили на очередной 42-й сессии Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На финансирование образования, здравоохранения, развитие физической культуры и спорта, оказание мер социальной защиты населения было направлено около половины общего объема расходов. Также из городского бюджета было направлено 2 миллиарда рублей на оплату труда работников бюджетных организаций.

Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Мы увеличили расходы на развитие социальной инфраструктуры. Провели ремонты – текущие, капитальные. Купили оборудование для учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры – абсолютно все сферы получили дополнительный приток финансирования. Опять же, несмотря на некоторые бюджетные ограничения, у нас выросли объемы инвестиций, объемы инвестиционной программы Минска. В 1,7 раза увеличились объемы инновационного финансирования. Вкладываем все больше в создание объектов инновационной инфраструктуры.