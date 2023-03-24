Фирма закрылась, но не выполнила заказ. Как вернуть деньги, рассказали в обществе защиты потребителей

В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Пострадавшие готовы бороться всеми силами и уже подключили к своей проблеме представителей общества защиты прав потребителей. По словам экспертов, ни одного законченного заказа за последний год не установлено – менеджеры, работающие в организации, лишь посредники.

Их основная цель, поставленная на поток, – это заработать деньги на людском горе для своих руководителей, которые, как известно, находятся за пределами страны.

Наталья Гурневич, юрисконсульт регионального общества защиты потребителей:

Первое и самое главное, что нужно сделать потребителям, которые попали в такую ситуацию, – это заявить требования кредитора самому ликвидатору. Требования кредитора можно составить в простой письменной форме либо воспользоваться образцом, который есть в интернет-источниках, либо обратиться к нам. Это самое главное и самое первое, а дальше можно обращаться в государственные органы, чтобы учредителей компании привлекли к ответственности. Также хочется заострить внимание, что все денежные средства, которые потребители хотят получить обратно, они должны прописывать в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Также хочется порекомендовать потребителям объединяться в небольшие группы или добавляться в сообщества в Viber.

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