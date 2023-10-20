«Память таких героев должна быть вечной». В Гродненской области перезахоронили останки пограничника

Новости Беларуси. Он отдал жизнь за отечество при исполнении служебного долга в мирное время. В Берестовицком районе на заставе «Пограничный» перезахоронили останки 22-летнего ефрейтора Ильи Анохина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1946 году молодой пограничник проходил службу на заставе в качестве кинолога. В ночь на 21-е октября наряд во главе с Анохиным со служебной собакой вышел в дозор вдоль государственной границы. Пограничники выследили банду, которая пыталась прорвать рубеж. В те послевоенные годы такие криминальные группировки из числа бывших полицаев держали в страхе мирное население. Завязалась перестрелка, банда была ликвидирована, но главарь успел поразить смертельным выстрелом ефрейтора. Храброго бойца похоронили на заставе, которая спустя годы была передислоцирована. Пограничники своего героя не оставили.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси:

Стало сложно к месту захоронения героя возить экскурсии, возить ребят молодых По инициативе Гродненской пограничной группы при поддержке Берестовицкого районного исполнительного комитета было принято решение о перезахоронении останков героя-пограничника на место современной дислокации заставы «Пограничный». Как сказал Роберт Рождественский: «Это нужно не мертвым, это надо живым».

Денис Яцышен, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Данному герою-пограничнику было 22 года, когда он совершил данный подвиг, мне 20 лет, и я понимаю, насколько человек был готов отдать свою жизнь за свою Родину, за свою страну. И это действительно достойно уважения, и память таких героев должна быть вечной.