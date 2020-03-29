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На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину

29 марта 2020 11:32
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Новости Беларуси. На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину-1

Во многих странах действуют различные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Из-за этого на родину не могут вернуться многие наши граждане.

С 30 марта Россия полностью закроет границы

Ограничения планируют ввести и в США, но власти заявили, что карантина в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут не будет. По словам президента Трампа, вместо этого жителей призвали жестко ограничить свои передвижения и в течение двух недель воздерживаться от поездок внутри страны.

На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину-4

# Коронавирус # общество # Дональд Трамп # Фотофакт

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