Прямой эфир

«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»

28 марта 2020 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тема экономического кризиса в условиях мировой пандемии нашла свое продолжение в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.

«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»-1

О чем еще расскажут журналисты СТВ? Подробности в видеоматериале.

«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»-4

Итак, информационные итоги недели смотрите 29 марта в вечернем эфире СТВ в 19:30.

«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какой для рассады, а какой для овощей на балконе? Выбираем субстрат
28 марта 2020 16:55

Какой для рассады, а какой для овощей на балконе? Выбираем субстрат

Андрей Муковозчик: психоз, карантин, Пакт стабильности и роста. Субботний телефельетон «Накипело»
28 марта 2020 16:38

Андрей Муковозчик: психоз, карантин, Пакт стабильности и роста. Субботний телефельетон «Накипело»

Домашняя маска для лица весной. Всего три простых ингредиента
28 марта 2020 16:07

Домашняя маска для лица весной. Всего три простых ингредиента