С 30 марта Россия полностью закроет границы

Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В постановлении правительства поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции».
США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 и сейчас составляет 1264.