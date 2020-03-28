С 30 марта Россия полностью закроет границы

Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В постановлении правительства поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции». США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом