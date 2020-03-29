«Цель не сокращение потребления электричества». Зачем проводят экологическую акцию «Час земли»?

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к глобальной экологической акции «Час земли». Ежегодно весной весь мир ровно на 60 минут погружается в темноту. Это знак солидарности в вопросе экономии энергоресурсов и сохранения окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 2 миллиардов человек из около 200 стран на всех континентах отключили подсветку в своих городах. Огни погасли на культовых зданиях и объектах планеты.

Уже 12 лет подряд не остается в стороне от события и наша страна: театры, музеи, филармонии, мемориал «Брестская крепость», Мирский замок и сотни других достопримечательностей на час ушли в световое молчание. В Гродно декоративную подсветку выключили на около полусотни городских сооружениях.

Игорь Сак, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Впервые она была проведена в 2007 году в австралийском городе Сиднее. В то время Фонд дикой природы решил провести ее вот в этом городе, где были наибольшие проблемы, в частности, охраны окружающей среды. Им удалось сократить потребление электричества на 10 %.

Но цель этой акции не сокращение потребления электричества, а самое главное – это приобщение внимания, приобщение каждого к вопросам охраны природы, к вопросам соблюдения природоохранного законодательства и, самое важное, к вопросам рационального использования природных ресурсов.