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На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей

31 марта 2018 13:05
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Новости Беларуси. Масштабные проверки пожарной безопасности продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей-1

На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей-3

Их цель – предотвратить возможные происшествия. В поле зрения спасателей и милиции торговые и бизнес-центры, кинотеатры, учебные и развлекательные заведения. Так, накануне рейд провели по ночным клубам. В итоге в некоторых из них выявили ряд серьёзных нарушений: неисправные автоматические системы оповещения о пожаре, загромождённые аварийные выходы, а также наполовину пустые огнетушители.

На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей-6

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сначала мы проверили знание персонала объекта. К счастью, они молодцы, знали, как действовать в случае возникновения возгорания. Все рассказали четко и верно. Однако, в ходе проверки были выявлены некоторые недочеты. К сожалению, не работает система оповещения людей: мы нажали на ручной пожарный извещатель, но не услышали никаких сигналов. Это проблема, которую необходимо устранять. Сюда приедет обслуживающая организация и они будут этот вопрос решать в оперативном порядке.

На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей-9

Сотрудники МЧС держат пожарную ситуацию на постоянном контроле. На сайте ведомства уже появилась карта проведенных рейдов, где можно ознакомиться с существующими нарушениями на объектах.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Ольга Мельченко

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