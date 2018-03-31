На сайте МЧС опубликована карта результатов проверок мест с массовым пребыванием людей

Новости Беларуси. Масштабные проверки пожарной безопасности продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их цель – предотвратить возможные происшествия. В поле зрения спасателей и милиции торговые и бизнес-центры, кинотеатры, учебные и развлекательные заведения. Так, накануне рейд провели по ночным клубам. В итоге в некоторых из них выявили ряд серьёзных нарушений: неисправные автоматические системы оповещения о пожаре, загромождённые аварийные выходы, а также наполовину пустые огнетушители.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Сначала мы проверили знание персонала объекта. К счастью, они молодцы, знали, как действовать в случае возникновения возгорания. Все рассказали четко и верно. Однако, в ходе проверки были выявлены некоторые недочеты. К сожалению, не работает система оповещения людей: мы нажали на ручной пожарный извещатель, но не услышали никаких сигналов. Это проблема, которую необходимо устранять. Сюда приедет обслуживающая организация и они будут этот вопрос решать в оперативном порядке.