Прямой эфир

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»

31 марта 2018 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около сотни бойцов студотрядов помогали наводить порядок на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-1

С территории главного объекта Вторых Европейских игр юноши и девушки убирали строительный мусор. Как обещают организаторы, этот субботник не станет единственным. В трудовых акциях молодежь Минска будет участвовать на постоянной основе. Тем самым ребята помогут городу в благоустройстве объектов к грядущим стартам.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-4


Напомним, международные соревнования наша столица примет уже в 2019 году. Ранее на реконструкции стадиона «Динамо» трудился интернациональный студенческий строительный отряд из Беларуси, России и Украины.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-6


Роман Роль, комиссар городского штаба студенческих отрядов:
Стадион «Динамо» для меня – это объект такого исторического значения. И для нашей страны, и для всего мира. Когда мы в 2016 году строили этот объект, мы понимали его ценность.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-8


Виктория Любомирова, активистка Белорусского республиканского союза молодёжи:
Ну, для меня это в первую очередь – гордость. То, что нам, студентам, предоставили такую честь попробовать себя в этом деле. Для меня это гордость, что я скажу своим детям о том, когда они придут на этот стадион, что я внесла свою лепту.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-10

Сергей Павочко, заместитель главы администрации Ленинского района Минска: 
Здесь больше для молодежи это все делается. Во время проведения самих Игр будет приятно каждому студенту, что он частичку своего вклада внес в строительство данного комплекса.

Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»-13

Между тем, реконструкция спортивной арены выходит на финишную прямую. До сдачи объекта осталось всего два месяца. Обновлённый стадион станет площадкой, на которой пройдут многие соревнования турнира. Именно здесь состоится церемония открытие II Европейских игр.

# общество # Фотофакт # Студенты # Роман Роль # Сергей Павочко # Виктория Любомиров

Другие новости рубрики

Все новости
Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу
31 марта 2018 12:21

Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе
31 марта 2018 11:37

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе

Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии
30 марта 2018 18:19

Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии