Для меня это в первую очередь – гордость. 100 человек приняли участие в акции «Труд – крут»

Новости Беларуси. Около сотни бойцов студотрядов помогали наводить порядок на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С территории главного объекта Вторых Европейских игр юноши и девушки убирали строительный мусор. Как обещают организаторы, этот субботник не станет единственным. В трудовых акциях молодежь Минска будет участвовать на постоянной основе. Тем самым ребята помогут городу в благоустройстве объектов к грядущим стартам.



Напомним, международные соревнования наша столица примет уже в 2019 году. Ранее на реконструкции стадиона «Динамо» трудился интернациональный студенческий строительный отряд из Беларуси, России и Украины.



Роман Роль, комиссар городского штаба студенческих отрядов:

Стадион «Динамо» для меня – это объект такого исторического значения. И для нашей страны, и для всего мира. Когда мы в 2016 году строили этот объект, мы понимали его ценность.



Виктория Любомирова, активистка Белорусского республиканского союза молодёжи:

Ну, для меня это в первую очередь – гордость. То, что нам, студентам, предоставили такую честь попробовать себя в этом деле. Для меня это гордость, что я скажу своим детям о том, когда они придут на этот стадион, что я внесла свою лепту.

Сергей Павочко, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Здесь больше для молодежи это все делается. Во время проведения самих Игр будет приятно каждому студенту, что он частичку своего вклада внес в строительство данного комплекса.