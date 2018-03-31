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Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе

31 марта 2018 11:37
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Новости Беларуси. Строительство школ и детских садов, подготовка к проведению II Европейских игр в Минске и жилищно-коммунальная сфера – решением этих задач займутся столичные депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе-1

Новый созыв народных избранников уже приступил к работе. Так, на очередной встрече депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Среди них – включение в инвестиционную программу автовокзала «Восточный», современного жилого комплекса и пожарного депо. Особое внимание – стадиону «Динамо».

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе-4

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Прежде всего, нам необходимо дополнительное финансирование на завершение объекта стадион «Динамо», также возникла необходимость по дополнительному строительству садов и школ в микрорайонах-новостройках. Мы строим уже 4 сада, приступили к строительству школы. В дальнейшем в те дополнения, которые были предложены и  утверждены депутатами, предполагают разработку проектных документаций для таких же объектов в других микрорайонах.

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе-7

Владимир Хейфец, депутат Минского городского Совета депутатов:
В 2019 году у нас будут проходить II Европейские игры. Мы постараемся максимально подготовить наш город к тому, чтобы он достойно встретил иностранных гостей.

Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе-10

Эту встречу депутаты провели в обновлённом составе – в феврале в Беларуси прошли выборы в местные Советы. Нынешний созыв в основном представляют люди из социальной сферы, в частности, образования и здравоохранения. В этом депутатском корпусе также больше бизнесменов и медийных персон.

# общество # Местная власть # Фотофакт # Василий Панасюк # Владимир Хейфец

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