Строительство школ, подготовка к II Европейским играм: депутаты местных Советов приступили к работе

Новости Беларуси. Строительство школ и детских садов, подготовка к проведению II Европейских игр в Минске и жилищно-коммунальная сфера – решением этих задач займутся столичные депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый созыв народных избранников уже приступил к работе. Так, на очередной встрече депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Среди них – включение в инвестиционную программу автовокзала «Восточный», современного жилого комплекса и пожарного депо. Особое внимание – стадиону «Динамо».

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

Прежде всего, нам необходимо дополнительное финансирование на завершение объекта стадион «Динамо», также возникла необходимость по дополнительному строительству садов и школ в микрорайонах-новостройках. Мы строим уже 4 сада, приступили к строительству школы. В дальнейшем в те дополнения, которые были предложены и утверждены депутатами, предполагают разработку проектных документаций для таких же объектов в других микрорайонах.

Владимир Хейфец, депутат Минского городского Совета депутатов:

В 2019 году у нас будут проходить II Европейские игры. Мы постараемся максимально подготовить наш город к тому, чтобы он достойно встретил иностранных гостей.