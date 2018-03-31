Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу

Новости Беларуси. Католики отмечают Великую субботу. Это канун важного праздника – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 марта у католиков завершается самый долгий сорокадневный пост. В костёлах освящают традиционные праздничные блюда. У белорусов это крашеные яйца, куличи, мясные яства. Верующие готовятся к главной вечерней службе, на которой будет зажжён Пасхал – символическая свеча.