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Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу

31 марта 2018 12:21
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Новости Беларуси. Католики отмечают Великую субботу. Это канун важного праздника – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу-1

31 марта у католиков завершается самый долгий сорокадневный пост. В костёлах освящают традиционные праздничные блюда. У белорусов это крашеные яйца, куличи, мясные яства. Верующие готовятся к главной вечерней службе, на которой будет зажжён Пасхал – символическая свеча.

Завершение 40-дневного поста: католики Беларуси отмечают Великую субботу-4

Великой субботой завершается Страстная неделя, на протяжении которой вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа и готовятся к празднику Его воскресения. Пасху католики и протестанты отпразднуют 1 апреля.

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт

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