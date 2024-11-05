На сайте ЦИК появится информация об инициативных группах в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты

Вопросы электоральной кампании в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства напомнил , что выборы, день голосования – это только начало пятилетки, которая не обещает быть простой.

Процесс начнется 7 ноября и продолжится до 6 декабря. После, в течение 10 дней будет проверена подлинность представленных подписных листов. А уже с 22 декабря ЦИК начнет процесс регистрации.

В ЦИК же сообщили, что завершили прием документов для регистрации инициативных групп. Из 11 поданных заявок одобрено семь. Согласно законодательству, желающему стать кандидатом в Президенты Беларуси необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Каждый по-своему продумывал, как он собирается это делать и какой состав группы сформировал. Самая многочисленная сегодня группа – за выдвижение кандидатом в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Есть несколько групп, которые можно поставить в пример – там порядка 3,5 тысячи граждан, которые будут оказывать содействие в сборе подписей.

Но скажу так, есть и малочисленные группы, от 100 до 150 человек, которые, после того как мы проверили все документы, окончательно остались. В ближайшее время на сайте ЦИК вы увидите всю информацию об этих инициативных группах с фотографиями претендентов, с информацией, в том числе и о количестве граждан, включенных в состав этих инициативных групп.

Мы сейчас просто делаем очень серьезную техническую работу. Нужно распечатать удостоверения, заламинировать их, выдать группам подписные листы и так далее. Пока мы здесь с вами общаемся, в ЦИКе эта работа кипит, мы все это дело технически готовим, выполняем, раздаем этим группам.

Отдельно во время сегодняшнего совещания Президент заострил внимание на создании комфортных условий для потенциальных кандидатов, избирательных комиссий и, конечно, для людей. Участки важно привести в надлежащее состояние.