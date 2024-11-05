Прямой эфир

РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии

05 ноября 2024 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие хирургии с использованием роботов, Центр ядерной хирургии и строительство нового хирургического корпуса. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии обсудили основные направления деятельности на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии-2

Акцент на совершенствование помощи онкобольным. В Беларуси, как и во всем мире, врачи ориентируются не только на результаты лечения онкологии, но и качество жизни пациентов. Поэтому отечественные специалисты обращают особое внимание на малоинвазивную хирургию. К тому же центр постоянно пополняется новыми аппаратами для различных видов терапии. 

Активно развивается и международное сотрудничество. Так, РНПЦ совместно с российским «Росатомом» планируют создать центр ядерной хирургии. 

РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии-4

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Сейчас это активно обсуждается, и у нас есть определенные планы по строительству Центра ядерной медицины, который может, по сути дела, удовлетворить все наши потребности и в диагностическом плане, в изготовлении изотопов, и развить новые технологии в лечебном плане. У нас в последний год завязалось довольно тесное сотрудничество с компанией «Росатом», российской компанией, которая переориентировала себя на мирные технологии.

Также в 2025 году на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии планируют построить новый хирургический корпус. Он расположится на месте маммологического.

# Медицина # Беларусь-Россия # Сергей Поляков

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: тарифы в роуминге в Союзном государстве станут комфортными с 1 марта 2025 года
05 ноября 2024 12:02

Головченко: тарифы в роуминге в Союзном государстве станут комфортными с 1 марта 2025 года

Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае
05 ноября 2024 11:58

Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае

Пирог с вяленым мясом и овощами. Рассказываем вкусный рецепт от шеф-повара
05 ноября 2024 11:40

Пирог с вяленым мясом и овощами. Рассказываем вкусный рецепт от шеф-повара