РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии

Развитие хирургии с использованием роботов, Центр ядерной хирургии и строительство нового хирургического корпуса. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии обсудили основные направления деятельности на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент на совершенствование помощи онкобольным. В Беларуси, как и во всем мире, врачи ориентируются не только на результаты лечения онкологии, но и качество жизни пациентов. Поэтому отечественные специалисты обращают особое внимание на малоинвазивную хирургию. К тому же центр постоянно пополняется новыми аппаратами для различных видов терапии.

Активно развивается и международное сотрудничество. Так, РНПЦ совместно с российским «Росатомом» планируют создать центр ядерной хирургии.