РНПЦ онкологии и «Росатом» планируют создать Центр ядерной хирургии
Развитие хирургии с использованием роботов, Центр ядерной хирургии и строительство нового хирургического корпуса. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии обсудили основные направления деятельности на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент на совершенствование помощи онкобольным. В Беларуси, как и во всем мире, врачи ориентируются не только на результаты лечения онкологии, но и качество жизни пациентов. Поэтому отечественные специалисты обращают особое внимание на малоинвазивную хирургию. К тому же центр постоянно пополняется новыми аппаратами для различных видов терапии.
Активно развивается и международное сотрудничество. Так, РНПЦ совместно с российским «Росатомом» планируют создать центр ядерной хирургии.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Сейчас это активно обсуждается, и у нас есть определенные планы по строительству Центра ядерной медицины, который может, по сути дела, удовлетворить все наши потребности и в диагностическом плане, в изготовлении изотопов, и развить новые технологии в лечебном плане. У нас в последний год завязалось довольно тесное сотрудничество с компанией «Росатом», российской компанией, которая переориентировала себя на мирные технологии.
Также в 2025 году на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии планируют построить новый хирургический корпус. Он расположится на месте маммологического.