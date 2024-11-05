Головченко: тарифы в роуминге в Союзном государстве станут комфортными с 1 марта 2025 года

Об углублении интеграции Беларуси и России говорят в Совмине Союзного государства. Заседание проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания и нашумевшая тема отмены роуминга. Ее разрабатывают достаточно давно. По этому направлению проведена серьезная работа. Беларусь и Россия полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. В январе 2025-го абонентам предложат более комфортные тарифы, сопоставимые в мобильных сетях двух стран. А полностью отменить роуминг могут уже к началу марта следующего года.

В повестке встречи – более двух десятков вопросов. Участники обсудят перспективы внедрения единых правил в области защиты прав потребителей, развития пригородного железнодорожного сообщения и реформирования средств массовой информации.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Мы уже перешли на сниженные тарифы для голосовых вызовов. Тарифы уже были снижены в 10 раз, как исходящих, так и входящих вызовов, по крайней мере, для абонентов Республики Беларусь, находящихся на территории Российской Федерации.

В настоящее время мы уже двигаемся дальше, то есть будем рассматривать вопрос об увеличении количества минут, предоставляемых в роуминге. Ну и, наконец-то, сделаем большой шаг – это предоставление интернета по тарифам, приближенных к домашнему.