Коллективу «Белнефтехима» представили председателя концерна

Реализация инвестпроектов, расширение ассортимента продукции и экспортных поставок – далеко не все задачи, которые стоят перед новым председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря об управленце, заместитель премьер-министра охарактеризовал его как грамотного руководителя и хозяйственника, который умеет организовать коллектив на решение важных задач.

Область для назначенца не нова, за 7 лет работы непосредственно в аппарате управления концерна Илья Икан прошел путь от ведущего специалиста до начальника структурного подразделения. Долгое время занимал пост заместителя гендиректора «Нафтана», с 2023-го возглавлял «Полоцкстекловолокно».

Илья Икан, председатель концерна «Белнефтехим»:

Цели и задачи – как минимум сохранить то, что есть. И развивать те положительные моменты, которые уже намечены, и задачи, которые поставлены. Ну и, естественно, в рамках восстановления рынков, прежде всего экспорта, проникнуть на те рынки, которые нам еще не известны. Работать с теми странами, которые готовы с нами работать.

И, конечно же, пытаться в рамках даже санкционного давления восстанавливать и те рынки, с теми субъектами хозяйствования, которые даже в недружественных странах готовы с нами восстанавливать добрые, добрососедкие отношения.

«Белнефтехим» – один из промышленных гигантов нашей страны. Предприятия концерна выпускают порядка 500 видов продукции, которая используется практически во всех отраслях экономики.