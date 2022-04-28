На республиканскую Доску почёта попали 64 организации. Что говорят победители соревнования?

Новости Беларуси. Лучшие в своем деле! Церемония открытия обновленной республиканской Доски почета. Она пополнилась именами победителей соревнований за 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероника Кудринецкая передает с площади Государственного флага.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В столице открылась обновленная республиканская Доска почета. Здесь на площади Герба и флага чествуют 64 организации. Лучшими из лучших стали компании из Гродненской и Минской областей, а также города Минска. Шесть предприятий на Доске почета в этом году повторно. Здесь компании, для которых 21 год стал годом новых рынков продаж, повышенной прибыли и новых рынков сбыта. Среди них организации промышленности, рыбного, сельского и лесного хозяйства, а также строительной отрасли. Здесь можно увидеть Национальный аэропорт Минск, Витебский индустриальный колледж и Минское отделение БЖД.

Денис Лобачевский, начальник пассажирского поезда Минского вагонного участка БЖД:

Все наши специалисты, которые работают, любят свою работу, добросовестно и честно относимся к труду. Завоевываем качеством пассажиров.

Сергей Ланец, главный энергетик ОАО «Радонежское»:

Трудолюбие людей и самоотдача, так получилось, что удержались на плаву и достигли неплохих результатов. Стремимся к большему. Строители, учителя, рабочие, деятели науки и культуры – благодаря их знаниям и золотым рукам развивается каждый из семи регионов нашей страны. Трудолюбивые люди – главное сокровище Гродненщины.

Виталий Невера, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:

Гродненская область самая маленькая по территории, но Гродненская область обеспечивает почти 17 % валовой продукции сельского хозяйства. Поэтому в первую очередь наши люди благодаря отношению к труду обеспечили такие показатели. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех за вклад в становление своей страны. В золотой рамке и коллектив издательства «Народная асвета». Они занесены на республиканскую Доску почета впервые.

Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:

Мы благодарим страну, которая оценила наш труд, наши успехи, которые возможны только в сплоченной команде, только с большой любовью к родине.

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

У нас обеспечен реальный рост доходов населения на 2 %, темп роста ВВП – 102,3 %. Хочу отметить, что у нас сложилось рекордное положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.