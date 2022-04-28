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28 апреля откроется обновлённая государственная Доска почёта

28 апреля 2022 06:38
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Новости Беларуси. 28 апреля состоится открытие обновленной государственной Доски почета. Она пополнится новыми именами – победителей соревнований за 2021 год. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

28 апреля откроется обновлённая государственная Доска почёта-1

Всего определены 64 лидера в различных номинациях. В их числе – административно-территориальные единицы, организации промышленности, лесного, сельского и рыбного хозяйства, а также представители строительной отрасли. Отмечены и 30 организаций сферы услуг. Занесение на республиканскую Доску почета является общественным признанием весомого вклада граждан и трудовых коллективов в дальнейшее развитие страны и повышение ее благосостояния.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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