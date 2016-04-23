На республиканском субботнике глава Администрации Президента Александр Косинец трудился на территории будущего музейного квартала в Минске

Новости Беларуси. В Год культуры в ходе субботника не обошли вниманием самые значимые культурные объекты. Глава администрации Президента Александр Косинец трудился сегодня на территории будущего музейного квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство историко-культурного центра в белорусской столице идет в районе Национального художественного музея. Запланировано 4 пусковых комплекса. Государством на эти цели выделено более 850 млрд рублей. Освоить их должны до 2019 года.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Этот объект очень знаковый потому, что он практически объединяет целый исторический и культурный квартал, центр. Здесь, помимо того, будут размещены все наши административные ресурсы, которые относятся к Национальному художественному музею, будут размещены эксклюзивные выставочные галереи. Помимо того, будут расположены кафе, будут сделаны хорошие дворики. Целый комплекс, включающий четыре здания, имеющих большое значение для истории нашего государства.

