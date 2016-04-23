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  • На республиканском субботнике глава Администрации Президента Александр Косинец трудился на территории будущего музейного квартала в Минске

На республиканском субботнике глава Администрации Президента Александр Косинец трудился на территории будущего музейного квартала в Минске

23 апреля 2016 10:53
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Новости Беларуси. В Год культуры в ходе субботника не обошли вниманием  самые значимые культурные объекты. Глава администрации Президента Александр Косинец трудился сегодня на территории будущего музейного квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство историко-культурного центра в белорусской столице идет в районе Национального художественного музея. Запланировано 4 пусковых комплекса. Государством на эти цели выделено более 850 млрд рублей. Освоить их должны до 2019 года. 

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Этот объект очень знаковый потому, что он практически объединяет целый исторический и культурный квартал, центр. Здесь, помимо того, будут размещены все наши административные ресурсы, которые относятся к Национальному художественному музею, будут размещены эксклюзивные выставочные галереи. Помимо того, будут расположены кафе, будут сделаны хорошие дворики. Целый комплекс, включающий четыре здания, имеющих большое значение для истории нашего государства.  
 

# общество # Субботники в Беларуси # Александр Косинец

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