Коллектив СТВ принял участие в республиканском субботнике – лоск навели в сквере Марата Казея и на Линии Сталина

Новости Беларуси. Не только рассказать и показать, но и поучаствовать, причем довольно активно. Эстафету субботника подхватил и наш телеканал. Ведущие, корреспонденты, операторы на день сменили микрофоны и камеры на более прикладные орудия труда.

Те, кто обычно делает новости, вносили лепту в главную новость дня – общее благоустройство. Кстати, порядок наводили сразу в нескольких точках. В Минске ими стали прилегающие к офису территории и сквер Марата Казея.

Валерий Науменко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

15 лет работаю – 15 лет принимаю участие. Кстати, есть очень хорошее место, где виден труд СТВ: лет 10 назад мы садили целую рощу возле кольцевой дороги, и она уже заметно подросла!

Ирина Мартьянова, ведущая программы «24 часа», заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Вот эту метелку я схватила не просто так. Потому что после нашего нового проекта «Две звезды», где с Сашей Немо пела вместе с примерно такими же метелками и в костюмах сотрудником «Минскзеленстроя», мне уже ничего не страшно. Я уже знаю, как управляться!

С чистой миссией десант СТВ отправился и за город. Медийные персоны трудились на линии Сталина. Ведущим и журналистам выпала интересная и ответственная задача: навести лоск в ангаре с военной техникой.

Ольга Бурлакова, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» ЗАО «Столичное телевидение»:

Все ребята, можно ехать! Можно даже в бой идти уже.

Наталья Михайлик, ведущая программы «Столичные подробности» ЗАО «Столичное телевидение»:

Физический труд, мне кажется, облагораживает, настроение поднимает. Весело, дружно, задорно!