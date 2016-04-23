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«Очень ждут открытия Ледового дворца»: жители Шклова вышли поработать на объекте в ходе республиканского субботника

23 апреля 2016 10:51
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Новости Беларуси. С особым настроением 23 апреля работали и жители Шклова. Свою лепту вносили в строительство ледовой арены. Открытие объекта состоится уже осенью. И это будет большой подарок всему городу. Местная детвора уже давно ждет открытия хоккейной школы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Артамонов, житель Шклова:
У меня трое детей – три сына, и все хотят кататься на коньках. У меня уже средний, Владислав, говорит, скорее бы сдали арену, я хочу быть хоккеистом. И сам катаюсь, поэтому в свободное время буду с удовольствием посещать ледовую арену.

Ольга Кулешова, жительница Шклова:
Активно работаем. Что дождь – ничего страшного, главное тепло одеться.
Шкловчане очень ждут открытия Ледового дворца. Так как очень много детей и мало секций, куда можно детей отдать. Многие, знаю, возят детей в Могилев. Думаю, он будет востребован, особенно если будут детские группы. 

# общество # Субботники в Беларуси

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