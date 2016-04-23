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«Посадка деревьев – хорошее дело»: гомельчане вышли на республиканский субботник

23 апреля 2016 10:52
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Новости Беларуси. Особое внимание легким планеты уделили сегодня и гомельчане. Излюбленные места отдыха жителей города над Сожем в рамках республиканского субботника приросли тысячами маленьких деревьев.  

Нынешний субботник для Гомельщины особенный. Половина средств, заработанных в этот день белорусами по всей стране, пойдёт на строительство Гомельской областной детской клинической больницы. К строительству объекта планируют приступить уже в мае этого года, сообщили в программе Новости «25 часа» на СТВ.

Татьяна Дюбина, житель Гомеля:
Природа – это всегда хорошо, а коллективный труд – это вдвойне приятно. И посадка деревьев – это хорошее дело, которое сплачивает и помогает приобщать молодежь к трудовой деятельности, что очень важно.

Анна Киселёва, житель Гомеля:
Настроение очень хорошее. Буквально на прошлых выходных высаживали деревья на даче, так что отдохнуть и как-то устать от этого не получается. Постоянно в тонусе поддерживаемся!

# общество # Субботники в Беларуси

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