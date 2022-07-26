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На ремонт дорог в Жодино ежегодно будут выделять около 2 млн рублей

26 июля 2022 13:28
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Новости Беларуси. В Жодино наращивают объемы по ремонту дорог. Уже переложено около 20 тысяч квадратных метров асфальта, сделано более тысячи – ямочного ремонта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ремонт дорог в Жодино ежегодно будут выделять около 2 млн рублей-1

Перекладку покрытия ведут на двух магистралях – проспекте Мира и улице Жодинской. До конца месяца все завершат. Специалисты работают в усиленном режиме. В приоритете – центральные улицы города, где постоянно высокий трафик. Параллельно ведут благоустройство дворовых территорий. Уже обновлена улично-дорожная сеть на Гагарина.

На ремонт дорог в Жодино ежегодно будут выделять около 2 млн рублей-4

Юрий Рабецкий, директор Жодинского ЖКХ:
Ежегодно осмотры проводятся с составлением актов. Составляются программы, планы на следующий год. Ориентировочно планируется тратить на сплошное асфальтирование с благоустройством дворовых именно территорий порядка 2 миллионов рублей.

На ремонт дорог в Жодино ежегодно будут выделять около 2 млн рублей-7

Всего до конца 2022 года в Жодино обновят 35 тысяч квадратных метров асфальтного полотна, выполнят 2,5 тысячи квадратов ямочного ремонта.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Юрий Рабецкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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