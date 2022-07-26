«Всё равно можете». Как стать курсантом Академии МВД, если не прошёл по конкурсу?

Новости Беларуси. Количество желающих связать свою жизнь с охраной правопорядка за последние годы увеличилось в несколько раз. Особый интерес – к факультету криминальной милиции. В столичную Академию МВД ежедневно прибывают тысячи человек, на бюджет зачислят всего 440, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Маевский, абитуриент Академии МВД Беларуси:

Выбрал этот вуз, потому что мечта детства. И отец мой является примером для меня.

Софья Карчевская, абитуриентка Академии МВД Беларуси:

В сумме (сертификаты ЦТ и аттестат) я набрала 337 баллов. Сдавала белорусский язык, обществоведение и французский язык в качестве иностранного.

Среди абитуриентов все больше вчерашних школьниц. На ряд специальностей конкурс достигает 17 человек на место. Поблажек нет. О том, что для девушек скидок не будет, предупреждают еще на этапе подачи документов. Гонка за попадание в вуз в самом разгаре. Окончательные результаты и списки поступивших будут известны к 31 июля. А тем, кто свои фамилии в них не найдет, не стоит расстраиваться.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Те, кто не прошел, вы все равно можете оказаться нашими курсантами. Идите на службу в органы внутренних дел, служите на должностях рядового и младшего начальствующего состава, поступайте еще раз, а сотрудникам в Республике Беларусь предусмотрены льготы – внеконкурсное зачисление. Мы рассказываем каждому: централизованное тестирование вы уже сдали, баллы свои знаете. Идете на службу и в следующем году (сертификаты действуют в течение двух лет, даже не надо сдавать тестирование), вы просто как льготники поступите в наш вуз.