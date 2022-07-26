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«Размещены на сайте». МАРТ опубликовал рекомендации по формированию цен на школьную форму

26 июля 2022 11:20
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Новости Беларуси. Проявлять социальную ответственность при формировании цен на товары для школьников. МАРТ дает рекомендации производителям и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Размещены на сайте». МАРТ опубликовал рекомендации по формированию цен на школьную форму-1

Обувь, одежда делового стиля, сумки, канцелярские принадлежности – необходимо, чтобы все это было доступно населению. Совет для производителей – рентабельность товара из указанного ассортимента не должна превышать 15 %. Оптовым импортерам и рознице рекомендовано: суммарно торговая надбавка не должна превышать 30 %.

«Размещены на сайте». МАРТ опубликовал рекомендации по формированию цен на школьную форму-4

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы со своей стороны будем продолжать мониторинг ситуации, складывающейся на рынке реализации школьных товаров и при необходимости предлагать другие методы, если субъекты хозяйствование не прислушаются к нашим рекомендациям. Рекомендации размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

«Размещены на сайте». МАРТ опубликовал рекомендации по формированию цен на школьную форму-7

Министерство антимонопольного регулирования и торговли оставляет за собой право вести контрольно-аналитические мероприятия рынка.

# Подготовка к школе # общество # Нина Емельянова # Фотофакт

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