«Размещены на сайте». МАРТ опубликовал рекомендации по формированию цен на школьную форму

Новости Беларуси. Проявлять социальную ответственность при формировании цен на товары для школьников. МАРТ дает рекомендации производителям и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обувь, одежда делового стиля, сумки, канцелярские принадлежности – необходимо, чтобы все это было доступно населению. Совет для производителей – рентабельность товара из указанного ассортимента не должна превышать 15 %. Оптовым импортерам и рознице рекомендовано: суммарно торговая надбавка не должна превышать 30 %.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы со своей стороны будем продолжать мониторинг ситуации, складывающейся на рынке реализации школьных товаров и при необходимости предлагать другие методы, если субъекты хозяйствование не прислушаются к нашим рекомендациям. Рекомендации размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.