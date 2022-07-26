«Удивительные примеры мужества и героизма». Как пинчане сражались за родной город во время Второй мировой войны?

Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

Мы родились и живем в прекрасном древнем городе над Пиной.

Наш город – наша гордость.

– 19 апреля 2010 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ о награждении города Пинска вымпелом за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны.

– Наш город заслуженно находится в почетном списке населенных пунктов республики, жители которых внесли особый вклад в борьбу с фашизмом. Этой наградой отдана дать уважения всем тем, благодаря кому мы живем в этом мире.