«Удивительные примеры мужества и героизма». Как пинчане сражались за родной город во время Второй мировой войны?
Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.
Мы родились и живем в прекрасном древнем городе над Пиной.
Наш город – наша гордость.
– 19 апреля 2010 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ о награждении города Пинска вымпелом за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны.
– Наш город заслуженно находится в почетном списке населенных пунктов республики, жители которых внесли особый вклад в борьбу с фашизмом. Этой наградой отдана дать уважения всем тем, благодаря кому мы живем в этом мире.
– Вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» – это знак уважения партизанам, подпольщикам, фронтовикам, морякам-днепровцам, труженикам тыла. Всем, кто одержал победу в жестоких боях.
– Уже в первые дни войны в Пинске был сформирован один из первых в Беларуси партизанских отрядов, который возглавил Василий Захарович Корж. Уже через два дня отряд дал первый бой фашистским захватчикам. Этот бой многие военные историки считают первым партизанским боем в истории Второй мировой войны.
– Три долгих года Пинск находился под оккупацией фашистов. За это время в городе и его окрестностях фашисты уничтожили более ста тысяч человек.
– На территории Пинска установлены памятные знаки на местах массового расстрела мирных граждан. Наши земляки сражались до последней капли крови. Сражались все: взрослые, старики и дети.
– Это поистине удивительные примеры мужества и героизма, на которых учились наши родители. А сейчас учимся мы.
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С почетом поднимаем этот символ. За что Острошицкий Городок награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны»?