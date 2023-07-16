На рапсовом масле Беларусь заработала 640 млн долларов в 2022-м. Как необычная культура оказалась золотой жилой?

Новости Беларуси. Земля в Беларуси при хозяйском подходе может давать урожай. И неплохой. Как показывает многолетняя практика, нет ничего невозможного, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если захотеть, то в Беларуси будут расти и арбузы, и дыни – сейчас чуть ли в не каждом огороде. Но это так, себя побаловать. А если говорить о промышленных масштабах, то еще буквально 20 лет назад и рапс на белорусских землях воспринимали как диковинку, не знали его привычек и характера.

На смелый эксперимент семь лет назад решились аграрии Могилевской области. Кличевские земледельцы отважились приручить сою. Поначалу ради интереса: приживется ли южная экзотика. Но первый соевый блин с экспериментальных полей был комом. Низкая урожайность, всего семь центнеров с гектара, чуть было не поставила крест на перспективной культуре. Оказалась соя – дама капризная, но белка в ней больше, чем проблем. «Для хозяйств ощутимая прибавка». Подсолнух укореняется в Беларуси – почему это выгодно?

Игорь Скороходов, директор сельхозпредприятия «Ольса»:

Урожайность небольшая, но если пересчитать на по-простому белок, то намного больше, чем у ячменя и у всех наших зерновых культур. Теперь из года в год кличевское хозяйство «Ольса» гектары под сою увеличивает. Сейчас их 250. Сеют белорусский сорт – «Припять». Результатами довольны. Да, не везде в этом году бархатные листья сои такие сочные, как на этом поле. Засуха длиною в 40 дней изрядно измучила нежные ростки, но жара стала катализатором для нового эксперимента. Сою вместе с сорняками скосили на зеленый корм. Новый непривычный коктейль дал моментальную отдачу.

Игорь Скороходов:

Во вечерний надой и утрешний сегодня у нас была прибавка на 400 литров молока. Это 400 рублей мы получили, ничего не меняя в остальном рационе. По белку, который не уступает соевому, да еще и по маслу, настоящую революцию в агросфере сделал рапс. В середине 1980-х первопроходцем стал Гродненский район. И на первых порах результатами были недовольны. Но в начале 2000-х глава государства обратил внимание на культуру, утверждая, что научный подход сделает свое дело. Сегодня рапс – основная масличная культура нашей страны. Его еще называют белорусским «черным золотом».

Это есть такой прием. Первое – проводится рукой. При громком шелесте на 90 % это показатель того, что можно уже убирать. Урожай в учебном хозяйстве университета отличный. Климат нашей страны для рапса подходит. Неудивительно, что Беларусь входит в топ-20 экспортеров семян рапса. Только в 2022 году они отправились в более чем 20 стран – мы заработали на этом 640 миллионов долларов. И это в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Михаил Андрусевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

Эта культура, ее так и называют, коммерчески значима. И по доходности в сельскохозяйственном производстве находится на первом месте. Даже при невысокой урожайности порядка 10-12 центнеров она всегда рентабельна.

Многие хозяйства страны приобрели рапсовые установки. Ведь одно дело – продавать рапс на перерабатывающие предприятия, а потом выкупать у них масло и полезный жмых для скота. И совсем другое – самим заниматься производством. На каждой тонне трижды в плюсе. А потому и рентабельность колоссальная – доходит до 250 %. Полезно рапсовое масло не только животным, но и людям – речь уже про углубленную его очистку.

Галина Буро, корреспондент:

Доказано, что в рапсовом масле очень высокий процент содержания омега-3, 6, 9. По полезным свойствам его можно сравнить с рыбьим жиром. Неудивительно, что белорусские хозяйки все чаще выбирают именно этот продукт. За последние три года его реализация на внутреннем рынке увеличилась в 5,5 раза. Да и сам Президент не раз говорил, что он предпочитает пищу, приготовленную именно на рапсовом масле. И вот, кстати, мы сейчас жарим – запаха нет вообще никакого!

В лаборатории Витебского маслоэкстракционного завода специалисты после тщательных испытаний решают судьбу рапса. Первый класс идет на производство растительного масла, второй – на животноводческие цели. 60 % – первоклассный урожай, утверждают специалисты.

Мария Ралович, начальник производственной лаборатории Витебского маслоэкстракционного завода:

Cемена рапса идут с поля где-то с влажностью 10. Природа нам помогает. То есть не требуется дополнительной сушки. Маслосемена идут чистые – содержание сорной примеси не превышает 4 %.

Маслоэкстракционный завод работает в круглосуточном режиме. Измельченные семена рапса, нагретые до 95 градусов, отжимают и получают масло. В год – около 50 тысяч тонн. Из Витебска продукт отправляют на доработку на другие предприятия, где жидкость проходит рафинацию, дезодорацию и розлив. После бутилированное рапсовое масло поступает на прилавки торговых точек. Только в 2022 году выручка завода составила более 100 миллионов рублей. Белорусским продуктом с удовольствием запасаются даже европейцы, ведь не так давно у них по растительному маслу были перебои на прилавках.