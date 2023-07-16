Созревает на 10 дней раньше! Учёные НАН нашли способ улучшить сорт озимого ячменя

Новости Беларуси. Земля в Беларуси при хозяйском подходе может давать урожай. И неплохой. Как показывает многолетняя практика, нет ничего невозможного, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если захотеть, то в Беларуси будут расти и арбузы, и дыни – сейчас чуть ли в не каждом огороде. Но это так, себя побаловать. А если говорить о промышленных масштабах, то еще буквально 20 лет назад и рапс на белорусских землях воспринимали как диковинку, не знали его привычек и характера.

Но разобрались же. Если в 2008 урожайность рапса была 16 центнеров с гектара, то в 2022 году этот показатель в среднем составил 25 центнеров. Со временем белорусы оценили еще и вкус рапсового масла. Хотя раньше хозяйки не жаловали этот продукт. Отдавали предпочтение подсолнечному. Но тут случился дефицит. Украина перестала экспортировать, а России запретили это делать.

Помните, как у европейцев на этом фоне случился приступ паники. Эти кадры, как во Франции люди дерутся за подсолнечное масло, весь мир, наверное, облетели. Но пока там оттачивали боевые приемы, мы спокойно отжимали – нет, не товары друг у друга, а рапсовое масло, которого хватит всем. Европа, даже несмотря на санкции, покупает этот продукт у нас, который однозначно не хуже. В этом убедилась наша Галина Буро. Она провела кулинарный эксперимент. А еще узнала, что зреет на экспериментальных полях и в лабораториях ученых и какие новые культуры скоро получат постоянную прописку на белорусских землях.

Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию в Жодино. Здесь одна из последних разработок – новый сорт озимого ячменя. Ведь интерес к этой культуре сегодня огромный. В меньшей степени подвержена засухе, урожайность высокая. После зимы это необходимое фуражное зерно для скота и первые деньги хозяйств. Увеличение в стране посевных площадей озимого ячменя – поручение главы государства, который давно понимал, что культура перспективная. Скептиков было немало, ведь на первых порах результаты не радовали, но ученые все же смогли достигнуть хороших показателей. А теперь и вовсе вывели сорт, который созревает на 10 дней раньше.

Александр Зубкович, заведующий лабораторией ячменя Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Это позволит в производстве избавиться от такой проблемы, как грубые ости, озимому ячменю многорядному это свойственно. Во-вторых, позволит стабилизировать урожайность. Здесь же проводят эксперименты с травами для кормов. Еще десять лет назад люцерна занимала лишь 3 тысячи гектаров в стране. Сейчас на нее приходится две трети всей бобовой кормовой растительности. Первенство люцерны отрицать невозможно. Плоды и листья богаты минеральными элементами, белками, жирными кислотами и ферментами.