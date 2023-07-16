Около 10 тыс. лифтов за 7 лет. Беларусь и Россия увеличивают объёмы совместного производства

Мы движемся вверх, оставляя конкурентов на нижних бизнес-этажах. Это их выбор. Чтобы вновь занять топовые позиции на наших рынках, им, скорее всего, придется уже идти пешком. Лифт будет занят нашими производителями. Уже сейчас на этом рынке большая доля принадлежит совместному белорусско-российскому предприятию по производству лифтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его открыли в 2015 году. За семь лет совместной работы практически 10 тысяч лифтов обосновались на российских просторах. Объемы выручки продолжают расти. А оборудование поставляют как в жилые дома, так и в социальные объекты. Такая кооперация помогает экономить и время, и деньги. Приносит и антисанкционный эффект.