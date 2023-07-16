Прямой эфир

Около 10 тыс. лифтов за 7 лет. Беларусь и Россия увеличивают объёмы совместного производства

16 июля 2023 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы движемся вверх, оставляя конкурентов на нижних бизнес-этажах. Это их выбор. Чтобы вновь занять топовые позиции на наших рынках, им, скорее всего, придется уже идти пешком. Лифт будет занят нашими производителями. Уже сейчас на этом рынке большая доля принадлежит совместному белорусско-российскому предприятию по производству лифтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его открыли в 2015 году. За семь лет совместной работы практически 10 тысяч лифтов обосновались на российских просторах. Объемы выручки продолжают расти. А оборудование поставляют как в жилые дома, так и в социальные объекты. Такая кооперация помогает экономить и время, и деньги. Приносит и антисанкционный эффект.

Около 10 тыс. лифтов за 7 лет. Беларусь и Россия увеличивают объёмы совместного производства-1

Антон Влесков, коммерческий директор предприятия «МЛМ Невский лифт» (Россия):
Безусловно, у такого совместного предприятия большое будущее, и мы только налаживаем, увеличиваем объемы производства. Стараемся заходить на все новые и новые рынки сбыта. Мы получаем комплект с завода в Беларуси, что-то производим на своих станках, комплектуем лифтовое оборудование и отправляем конечному потребителю. Соответственно, тем самым мы снижаем себестоимость оборудования, сокращаем сроки производства, тем самым ускоряем программу замены лифтового оборудования. Плюс мы не зависим от недружественных нам стран, потому что в нашей продукции доля импортных запчастей равна нулю. У нас все либо производится на территории Беларуси, либо на территории Российской Федерации.

# Беларусь-Россия # общество # Антон Влесков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новому спецотряду «Буран» передали в распоряжение современное стрельбище. В чём его уникальность?
16 июля 2023 17:00

Новому спецотряду «Буран» передали в распоряжение современное стрельбище. В чём его уникальность?

На участке белорусско-украинской границы неизвестные выломали два знака и скрылись в Украине
16 июля 2023 16:58

На участке белорусско-украинской границы неизвестные выломали два знака и скрылись в Украине

Им это необходимо – Александр Маршал рассказал о концертах в Донбассе
16 июля 2023 16:43

Им это необходимо – Александр Маршал рассказал о концертах в Донбассе