Около 10 тыс. лифтов за 7 лет. Беларусь и Россия увеличивают объёмы совместного производства

Мы движемся вверх, оставляя конкурентов на нижних бизнес-этажах. Это их выбор. Чтобы вновь занять топовые позиции на наших рынках, им, скорее всего, придется уже идти пешком. Лифт будет занят нашими производителями. Уже сейчас на этом рынке большая доля принадлежит совместному белорусско-российскому предприятию по производству лифтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Его открыли в 2015 году. За семь лет совместной работы практически 10 тысяч лифтов обосновались на российских просторах. Объемы выручки продолжают расти. А оборудование поставляют как в жилые дома, так и в социальные объекты. Такая кооперация помогает экономить и время, и деньги. Приносит и антисанкционный эффект.
Антон Влесков, коммерческий директор предприятия «МЛМ Невский лифт» (Россия):
Безусловно, у такого совместного предприятия большое будущее, и мы только налаживаем, увеличиваем объемы производства. Стараемся заходить на все новые и новые рынки сбыта. Мы получаем комплект с завода в Беларуси, что-то производим на своих станках, комплектуем лифтовое оборудование и отправляем конечному потребителю. Соответственно, тем самым мы снижаем себестоимость оборудования, сокращаем сроки производства, тем самым ускоряем программу замены лифтового оборудования. Плюс мы не зависим от недружественных нам стран, потому что в нашей продукции доля импортных запчастей равна нулю. У нас все либо производится на территории Беларуси, либо на территории Российской Федерации.