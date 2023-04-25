На Радуницу к кладбищам будут курсировать дополнительные автобусы. Подробное расписание

Новости Беларуси. Работа общественного транспорта на Радуницу традиционно организуется по-особому. Так, в Минске на линии вышли дополнительные автобусы, которые курсируют каждые 15 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До Колодищ и Королев Стана можно добраться на автобусе № 31. Также доступны экспрессный маршрут № 972 и пригородный № 978.