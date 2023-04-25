На Радуницу к кладбищам будут курсировать дополнительные автобусы. Подробное расписание

Новости Беларуси. Работа общественного транспорта на Радуницу традиционно организуется по-особому. Так, в Минске на линии вышли дополнительные автобусы, которые курсируют каждые 15 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До Колодищ и Королев Стана можно добраться на автобусе № 31. Также доступны экспрессный маршрут № 972 и пригородный № 978.
До Михановичского кладбища можно добраться автобусом № 5 и экспрессным маршрутом № 975. К Чижовскому идет № 94, а до «Лесного» можно доехать на маршруте № 178Э.
Также дополнительное транспортное сообщение организуется с кладбищами Западное – маршруты № 170С и № 970 экспресс и Северное. Последнее из перечисленных – самое крупное. До него ходят 68-й, 109-й автобусы и 973-й экспресс.
Схемы организации движения в особый для белорусов день можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».