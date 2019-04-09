«На протяжении 30 дней в соцсетях публикуются загадки». Велоквесты проходят в Минске в апреле

1 апреля весь мир накрыла велосипедная лихорадка. Флешмоб «30 дней на велосипеде» – своеобразный вызов-обещание самому себе: каждый апрельский день совершать поездки, поддерживая экологичность окружающей среды и здоровый образ жизни. Подробности рассказываем в программе «Минск и минчане».

Это похоже на спецоперации агентов тайного общества. Их можно вычислить по двухколёсным средствам передвижения и одинаковым стикерам. У них есть ровно месяц, чтобы выполнить секретные задания.

Мотивационный проект прикатил в прямом смысле из-за океана и со временем обзавёлся последователями из более чем 40 стран. «Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов» Беларусь влилась в популярное движение 6 лет назад и мгновенно заняла лидирующие позиции по количеству велолюбителей.

Так в последние два года каждый седьмой участник мирового челленджа был из Минска!

Татьяна Жарносек, PR-менеджер ОО «Минское велосипедное общество»:

Эта международная акция предназначена, прежде всего, для тех людей, которые мало ездили зимой или совсем не ездили зимой, и им сложно влиться в так называемый сезон. Если раньше акцию поддерживал больше Минск, то сейчас подключаются и другие города: Брест, Гродно, Гомель, Могилёв.

Старт акции в Минске в этом году отметили массовым велопробегом. Обкатать улицы города в командном заезде собралось около 700 желающих. Организационную поддержку 30-дневного марафона взяли на себя волонтёры Минского велосипедного общества.

Чтобы задать нужный ритм мероприятию, а главное – заинтересовать пока ещё пешеходов или водителей присоединиться к покатушкам, активисты затеяли тематические квесты по культурно-историческим местам столицы.

Иван Тарлецкий, организатор квестов акции «30 дней на велосипеде»:

На протяжении 30 дней в соцсетях публикуются загадки. В них загадано какое-то место – это памятник, сквер или, может, даже мурал. Участникам акции необходимо в 6 утра отгадать загадку и позже на протяжении дня приехать к загаданному месту. Люди, которые первые приезжают к точке, и у них появляется возможность найти фишку.

Раннее утро. Пересечение улиц Ульяновской и Белорусской. Местная достопримечательность – Стена памяти Виктора Цоя. Где-то здесь скрыто от посторонних глаз очередное послание для велобайкеров. Первый прибывший на площадку участник, взял верный курс.

Юрий Мельник, участник акции «30 дней на велосипеде»:

Моя первая фишка за эту акцию!

Больше фишек – больше шансов на победу! Юрий Мельник:

Гэта агромны плюс для свайго здароўя. Здаровы лад жыцця атрымліваецца. Хоць нейкая фізічная нагрузка, таму што ўвесь дзень людзі сідзяць звычайна на тэлефонах ліба ў кампутарах. Сідзячы лад атрымліваеццца. А ты калі на працу прыязджаеш – потым з працы едзеш, потым у якую небудзь краму – і вось ужо замена фітнэс-зала.

Перемещаемся на улицу Куйбышева. Около памятника Герою Советского Союза лётчику-штурмовику Борису Окрестину уже развернулись поиски. Напасть на след заветного трофея этому участнику пока не удалось, но сдаваться он не намерен. Илья Иванов, участник акции «30 дней на велосипеде»:

Стоит участвовать в этой затее, это интересно, познаёшь город, разгадываешь какие-то загадки, есть чем занять свободное время. Даже если хочешь эту фишку получить, надо рано утром встать и приехать. Проследить онлайн маршрут «апрельских велосипедистов» можно в соцсетях по одноимённому хэштегу. К тому же ещё не поздно и самим подключиться к увлекательным заездам. Татьяна Жарносек:

Так как акция международная, у неё есть сайт, на котором желательно зарегистрироваться. Это 30 days of biking. Участники регистрируются там, дают обещание, что будут ездить каждый день. И каждый участник получает синюю карточку – во всём мире она одинаковая. И получается, что участники акции узнают друг друга на улице. Сейчас в Беларуси насчитывается почти полтора миллиона владельцев велосипедов, из них – свыше 400 тысяч минчане. А это значит, что жители столицы заботятся не только о своем здоровье, но и о благосостоянии города.

Снежана Веробей, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Езда на велосипеде даёт нагрузку, в целом, на весь организм, практически на все группы мышц. За счёт этого улучшается кровоснабжение в мышцах, для сердечно-сосудистой системы это тоже приносит пользу. Плюс человек дышит кислородом.

Татьяна Кузнецова, сотрудник информационной службы Центра экологических решений:

Акция «30 дней на велосипеде» мотивирует людей отказываться хотя бы на короткое время от автомобилей, от городского транспорта, который составляет большинство выброса СО2 в городе. Мы приветствуем и с экологической точки зрения эту акцию, и с точки зрения здоровья наших людей.