«Куда эти деньги ушли, нигде ж не видно!» Жители садового товарищества жалуются на поборы председателя

Как в бездонную бочку! Жители деревни Домашаны именно так называют взносы, которые они исправно платят в местное садовое товарищество. Подробности – в программе «Добро пожаловаться» .

Ремонт дороги и труб, график вывоза мусора, качество воды – это и многое другое вызывает у жильцов бурю негодований! Возмущённые жители уверяют: все денежные поборы чётко контролирует председатель объединения.

Что происходит с солидными отчислениями, жителям остаётся только гадать! Последней каплей в затянувшемся конфликте с руководством товарищества стало очередное введение дополнительной оплаты за пользование водой из общей скважины.

Владимир Корбут, житель д. Домашаны: В прошлом году он на 40 рублей больше сделал взнос. Должен был 110 – сделал 150. Куда эти деньги ушли, нигде ж не видно!

Масла в огонь подливает и тот факт, что соседи, относящиеся к другому товариществу, пользуются водой из скважины совершенно бесплатно!

Ольга Чуро, жительница д. Домашаны: Он сказал «Мы так решили. Собрание так решило, что мы будем с вас взимать эти деньги». Когда мы обращаемся к нему за какими-то документами, всё время какие-то отмашки, типа «Их сейчас нету. То у бухгалтера, то ещё у кого-то».

Ольга Чуро: Бидонами 50-литровыми вывозят у нас воду! Сейчас нас перед фактом поставили, что помимо 30 рублей поквартальных взносов, нужно выплатить ещё за трубы. Мы не знаем, на трубы это будет собрано или нет. На какие трубы? Где их будут менять? Никакого отчёта не было. Просто, сдайте деньги на трубы.

Жительница д. Домашаны: Я плачу за участок 25 рублей, а тут я должна заплатить 80 рублей. В этом году я должна за 1 квартал заплатить тоже 80 рублей. Опять за трубы. Так где трубы?

Когда недовольные положением дел жители деревни наперебой рассказывали съёмочной группе СТВ обо всех бедах, на месте стихийного сбора появился и сам председатель организации. Увидев мужчину, люди стали вне себя от ярости.

Константин Мисюкевич, председатель садоводческого товарищества «Домашаны»: А вы же председателю все подписывали это! Когда мы посмотрели, что 5 человек оплатило, а 220 – нет, вынуждены были вернуть. А зачем нам эти деньги?

Люди обвиняют председателя во всех смертных грехах. И рассказывают – в деятельности организации полно нарушений. Аудиторскую проверку чиновник проводит самостоятельно, а на работу без стеснения принимает близких родственников!

Владимир Корбут: Вы вернули, когда я написал в прокуратуру!

Владимир Корбут: Но его здесь никто не видел!

Константин Мисюкевич: Не числился. Он здесь работал.

Константин Мисюкевич: Я уже не помню.

Владимир Корбут: Кто у вас числился сантехником до 2015 года? Объясните!

Но на этом взаимные претензии не закачиваются. Обвинения сыплются на председателя одно за другим.

Владимир Корбут:

Вы совмещали работу в городе, здесь председателем и ещё должность сантехника. За сына работали. Как вы всё успевали?

Константин Мисюкевич:

Жалоб не было…

Владимир Корбут:

Почему это не было?! Вода свистела, топило всё, сами варили.

Мужчина уверяет: он без сожалений расстанется с полномочиями, если найдётся тот, кто на законных основаниях сможет заменить его!

Константин Мисюкевич:

Вам не нравится, вы можете собирать подписи, собирать собрание и отстранять правление от руководства. Занимайте сами! Я с удовольствием отдам вам этот портфель.

Устав от скандалов, люди решают устроить экскурсию по деревне и показать беспредел! Жильцы демонстрируют разваленную дорогу, за ремонт которой они давно заплатили. А эта самодельная ливневка, загораживает чужой участок. Такое едва ли сошло бы с рук любому рядовому садоводу или огороднику – стенают возмущенные люди!

Владимир Корбут:

Здесь стоял щит – он повырывал всё и выкинул.