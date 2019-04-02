«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»

Новости Беларуси. Массовый заезд любителей велопрогулок накануне состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли несколько сотен жителей столицы. Активисты здорового образа жизни намотали по городу несколько десятков километров.

Колонна из профессионалов и любителей проследовала от улицы Смолячкова через парк Герасименко до проспекта Независимости. На всём пути любители двухколёсного транспорта завораживали взгляды прохожих. Некоторые приехали поучаствовать семьями.

Елена Лобан, участник акции «30 дней на велосипеде»:

Я пришла с дочкой и сыночком. Хотели папу с собой взять, но он на работе.

Екатерина Лобан, участник акции «30 дней на велосипеде»:

Предпочитаем велосипед, потому что это удобно, и ездим не на машинах, не загрязняем воздух.

Ростислав Дербинский, участник акции «30 дней на велосипеде»:

Исключительно положительные эмоции, очень большое количество людей, все на позитиве. Очень интересно наблюдать, как тысячи человек едут в одно дружной колонне.

Татьяна Жерносек, PR-менеджер минского велосипедного общества:

Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов каждый день в апреле хоть чуть-чуть ездить на велосипеде, несмотря на погоду, занятость. Акция мотивирует хотя бы чуть-чуть прокатиться, подключиться к активному образу жизни.



Помимо велосипедистов, к акции подключились любители альтернативных видов транспорта – скейтбордов, роликов, моноколёс, сигвеев и самокатов.