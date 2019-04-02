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«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»

02 апреля 2019 09:11
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Новости Беларуси. Массовый заезд любителей велопрогулок накануне состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-1

На старт вышли несколько сотен жителей столицы. Активисты здорового образа жизни намотали по городу несколько десятков километров.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-4

Колонна из профессионалов и любителей проследовала от улицы Смолячкова через парк Герасименко до проспекта Независимости. На всём пути любители двухколёсного транспорта завораживали взгляды прохожих. Некоторые приехали поучаствовать семьями.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-7

Елена Лобан, участник акции «30 дней на велосипеде»:
Я пришла с дочкой и сыночком. Хотели папу с собой взять, но он на работе.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-10

Екатерина Лобан, участник акции «30 дней на велосипеде»:
Предпочитаем велосипед, потому что это удобно, и ездим не на машинах, не загрязняем воздух.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-13

Ростислав Дербинский, участник акции «30 дней на велосипеде»:
Исключительно положительные эмоции, очень большое количество людей, все на позитиве. Очень интересно наблюдать, как тысячи человек едут в одно дружной колонне.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-16

Татьяна Жерносек, PR-менеджер минского велосипедного общества:
Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов каждый день в апреле хоть чуть-чуть ездить на велосипеде, несмотря на погоду, занятость. Акция мотивирует хотя бы чуть-чуть прокатиться, подключиться к активному образу жизни.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-19


Помимо велосипедистов, к акции подключились любители альтернативных видов транспорта – скейтбордов, роликов, моноколёс, сигвеев и самокатов.

«Акция «30 дней на велосипеде» – это такой вызов-обещание для велосипедистов»-21

Кстати, в 2018 году наша страна заняла второе место в мире по числу участников забега. Сейчас в Беларуси насчитывается около полутора миллионов владельцев велосипедов, из них – свыше 400 тысяч минчан.

# Велосипед # общество # Елена Лобан # Ростислав Дербинский # Фотофакт

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