На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

Новости Беларуси. Капсулы с землей с воинских захоронений Могилевской области передали в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Буйничском поле прошел финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы».

На протяжении 10 месяцев участники акции собирали горстки земли со всех уголков области – мест сражений и воинских захоронений. 23 капсулы с землей – своеобразный символ памяти всех тех людей, которые 75 лет назад вносили свой вклад в победу. К каждой капсуле прилагаются и списки погибших в Великой Отечественной войне, а также информация о месте, где была собрана земля. Только в Могилевской области больше полутора тысяч захоронений. В них покоятся 320 тысяч красноармейцев. 14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Наверное, это дает возможность нам остановиться и подумать о дне сегодняшнем в первую очередь, о бренности этого мира, о его хрупкости. И в том числе, привлекая к этим акциям большое количество молодежи, делая их прямыми участниками этих акций, мы понимаем, что будет кому помнить, чтить и, самое главное, будет кому сохранять этот хрупкий мир на этой планете. Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Ильдар Степанов, участник акции «Во славу общей Победы»:

Я сам принимал участие в этом. И для меня действительно это честь. Мы все сегодня, я думаю, пришли на это мероприятие действительно по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, о наших дедах, которые отдали за нас некоторые жизнь, до сих пор живет в наших сердцах. «Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова