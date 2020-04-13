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«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова

13 апреля 2020 14:56
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Уже 20 июля в газете «Известия» был напечатан очерк Константина Симонова «Горячий день» о том самом бое на Буйничском поле.

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова-1

А в 1959 году в свет выйдет первая часть его романа «Живые и мертвые», где одним из главных героев станет комбриг Фёдор Фёдорович Серпилин, по сути это прообраз выдающегося командира Семёна Фёдоровича Кутепова.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова-4

Алексей Симонов, сын Константина Симонова:
В «Живых и мертвых» центральное место занимают сцены под Могилевом. Сцена встречи Серпилина и Свинцова. Место встречи, которое стало судьбоносным во всей биографии отца. Месяц до этого он бежал вместе с армией, с отступающими частями и, испытывая весь беспорядок окружения, избегая его, несколько раз попадая в опасные ситуации. Пару раз, оказываясь под дулами автоматов... Чего там только не было за этот месяц! Был полный бардак. И вот он попадает ночью в расположение части, которая не то что не бежит, а которая вообще не собирается отступать. Это он услышал непосредственно от Кутепова и доверил этот текст потом Серпилину. 

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова-7

Это ощущение армии, которая продолжает держать марку армии и которая не думает отступать, независимо от того, как ведет себя противник, очень сильно его воодушевило. После этого месяца у него сразу внутренне изменилась перспектива. Он понял, что не все потеряно, и то, что многим тогда казалось, не верно, и то, что ему казалось, тоже не верно, а верно то, что здесь видит – так оно и будет. С тех пор вера в Победу стала его верой в войну! 

Сквозь всю свою жизнь, сквозь написанные и ненаписанные, напечатанные и ненапечатанные свои произведения, сквозь стихи и прозу – все равно эта мысль, что это поле – Родина Победы.

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова-10

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Константин Симонов # Алексей Симонов # Фотофакт

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