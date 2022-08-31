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На проспекте Жукова открыли обновлённую часть путепровода. Теперь здесь 4 полноценные полосы

31 августа 2022 17:57
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Новости Беларуси. Еще надежнее и грузоподъемнее. На проспекте Жукова открыли обновленную часть путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

До реконструкции сооружение состояло из трех пролетов. Теперь их стало четыре. За счет увеличения количества балок путепровод стал шире почти на полметра. Теперь здесь четыре полноценные полосы, соответствующие современным нормативам по габариту.  

На проспекте Жукова открыли обновлённую часть путепровода. Теперь здесь 4 полноценные полосы-1

После успешного тест-драйва обновленную половину моста открыли для автомобилистов, а строители переместились на внутреннюю сторону. Здесь вскоре начнут монтаж нового сооружения.  

На проспекте Жукова открыли обновлённую часть путепровода. Теперь здесь 4 полноценные полосы-4

Роман Залуцкий, старший производитель работ филиала «Мостостроительное управление № 2» ОАО «Мостострой»:  
Сейчас мы приступили к реконструкции второй полосы левого направления по проспекту Жукова. Мы демонтировали верхний слой покрытия, сейчас устанавливаем вспомогательные устройства для того, чтобы разобрать пролеты. Нормативный срок рассчитан до мая 2023 года. Работы производятся без выходных вахтовым методом круглые сутки.  

# Автодороги Беларуси # общество # Роман Залуцкий # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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