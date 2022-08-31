На проспекте Жукова открыли обновлённую часть путепровода. Теперь здесь 4 полноценные полосы

Новости Беларуси. Еще надежнее и грузоподъемнее. На проспекте Жукова открыли обновленную часть путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До реконструкции сооружение состояло из трех пролетов. Теперь их стало четыре. За счет увеличения количества балок путепровод стал шире почти на полметра. Теперь здесь четыре полноценные полосы, соответствующие современным нормативам по габариту.