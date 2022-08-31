На проспекте Жукова открыли обновлённую часть путепровода. Теперь здесь 4 полноценные полосы
Новости Беларуси. Еще надежнее и грузоподъемнее. На проспекте Жукова открыли обновленную часть путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
До реконструкции сооружение состояло из трех пролетов. Теперь их стало четыре. За счет увеличения количества балок путепровод стал шире почти на полметра. Теперь здесь четыре полноценные полосы, соответствующие современным нормативам по габариту.
После успешного тест-драйва обновленную половину моста открыли для автомобилистов, а строители переместились на внутреннюю сторону. Здесь вскоре начнут монтаж нового сооружения.
Роман Залуцкий, старший производитель работ филиала «Мостостроительное управление № 2» ОАО «Мостострой»:
Сейчас мы приступили к реконструкции второй полосы левого направления по проспекту Жукова. Мы демонтировали верхний слой покрытия, сейчас устанавливаем вспомогательные устройства для того, чтобы разобрать пролеты. Нормативный срок рассчитан до мая 2023 года. Работы производятся без выходных вахтовым методом круглые сутки.