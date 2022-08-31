Как собрать ребёнка в школу и получить при этом скидки? Рассказали работники универмага

Первое сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Первого сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы. Будут введены отдельные элементы обязательной школьной формы (жилеты, галстуки, значки), определенная цветовая гамма костюмов. Многие давно привыкли к дресс-коду, а некоторым только придется вливаться в единый стиль. Все за и против обсудим с нашими гостями, маленькими и взрослыми экспертами. Смирились ли ученики с тем, что придется одеваться не так, как хочется, а так, как надо?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мы же работаем по запросу потребителя. Естественно, если Министерством образования Республики Беларусь была озвучена тема, что будет вводиться с нового учебного года единый элемент школьной формы, и учреждения образования провели работу, определились, какой конкретный элемент для каждого учреждения образования будет подходить. Наша задача как торговли: обеспечить нашего потребителя (как родителей, так и учащихся) этими элементами школьной формы.

Екатерина Забенько:

Это самые популярные модели. Чем они полюбились? Чем они оказались самыми удобными, стильными?

Ольга Лешко, заместитель заведующего секцией столичного универмага:

Жилетки – самый тренд на этот сезон. Брюки – шерсть и синтетика, то есть они не мнутся. Качеству ткани особое внимание. И цена тоже допустима. Екатерина Забенько:

Адресуем вопрос по поводу цены Елене Сергеевне. Что касается даже школьных базаров, всех ли удовлетворял ценник? Насколько он между моделями разнится?

Елена Нагорная:

На сегодня у нас ценовой диапазон действительно большой. Мы подошли с той позиции, чтобы школьной формой могли обеспечить родители разного достатка. Поэтому, конечно, есть у нас компании, которые входят в состав нашего концерна «Беллегпром». Отшивают они очень хорошие изделия. В принципе, все отшивают хорошие, качественные изделия. Есть что-то подороже, есть что-то подешевле. Все зависит от состава ткани, от модели и так далее. Поэтому ценовой диапазон действительно большой. Вместе с тем нашими универмагами традиционно (каждый год мы это делаем) предоставляются скидки 30-35 %. У нас практически каждый день в любом универмаге можно прийти и сделать покупку. Если подбирают школьную форму для начальной школы где-то от 80 рублей, то со скидкой цена будет намного ниже. Поэтому мы, насколько знаю я, смогли удовлетворить спрос наших родителей как по качеству, так и по ассортименту, ценовому диапазону.

Екатерина Забенько:

Насколько я знаю, сделали все максимально комфортно для родителей в самих универмагах. Не нужно теперь путаться, какой элемент одежды введен в каком учебном заведении. Здесь какие-то таблички, стоечки. Это помогает родителям сориентироваться. Расскажите об этом. Ольга Лешко:

В нашем универмаге появились таблички с каждой гимназией, с номером школы, где та же жилетка определенного цвета указана. Им уже не надо бегать по всему отделу и искать, где какие цвета, сорочки, костюмы и все остальное. Сразу можно его направить к конкретной стойке, чтобы они выбрали для себя какую-то вещь. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим с родителями. Татьяна – мама троих детей. Вам уже как опытной маме детей в школу собрать – это головная боль или отработанная практика?

Татьяна Ранько, многодетная мама:

Это праздник. Это не дешево, но мои дети любят каждый год купить новую одежду, потому что это и модно, и красиво. Это прекрасно. Я сейчас выбирала синие жилеты и убедилась, что и модели меняются, и качество таки становится совершенно другим. Каждый ученик будет гордиться, что он учится именно в этом учреждении. Екатерина Забенько:

Во многих странах школьная форма, которая относится к конкретному учебному заведению, – это повод для престижа, для гордости. Екатерина, как вы Софию собирали в школу? Девочкам всегда сложнее угодить.

Екатерина Подобед, мама:

Да, девочкам сложнее угодить, потому что у нас разделилось мнение на сарафан и рубашки. Екатерина Забенько:

Как проходило соревнование? Кто победил? Какие были аргументы? Екатерина Подобед:

Победил ребенок, потому что она стала выбирать рубашки, чтобы можно было комбинировать их с брюками, с джемпером, с юбками.