Как собрать ребёнка в школу и получить при этом скидки? Рассказали работники универмага
Первое сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Первого сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы. Будут введены отдельные элементы обязательной школьной формы (жилеты, галстуки, значки), определенная цветовая гамма костюмов. Многие давно привыкли к дресс-коду, а некоторым только придется вливаться в единый стиль. Все за и против обсудим с нашими гостями, маленькими и взрослыми экспертами. Смирились ли ученики с тем, что придется одеваться не так, как хочется, а так, как надо?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы же работаем по запросу потребителя. Естественно, если Министерством образования Республики Беларусь была озвучена тема, что будет вводиться с нового учебного года единый элемент школьной формы, и учреждения образования провели работу, определились, какой конкретный элемент для каждого учреждения образования будет подходить. Наша задача как торговли: обеспечить нашего потребителя (как родителей, так и учащихся) этими элементами школьной формы.
Екатерина Забенько:
Это самые популярные модели. Чем они полюбились? Чем они оказались самыми удобными, стильными?
Ольга Лешко, заместитель заведующего секцией столичного универмага:
Жилетки – самый тренд на этот сезон. Брюки – шерсть и синтетика, то есть они не мнутся. Качеству ткани особое внимание. И цена тоже допустима.
Екатерина Забенько:
Адресуем вопрос по поводу цены Елене Сергеевне. Что касается даже школьных базаров, всех ли удовлетворял ценник? Насколько он между моделями разнится?
Елена Нагорная:
На сегодня у нас ценовой диапазон действительно большой. Мы подошли с той позиции, чтобы школьной формой могли обеспечить родители разного достатка. Поэтому, конечно, есть у нас компании, которые входят в состав нашего концерна «Беллегпром». Отшивают они очень хорошие изделия. В принципе, все отшивают хорошие, качественные изделия. Есть что-то подороже, есть что-то подешевле. Все зависит от состава ткани, от модели и так далее. Поэтому ценовой диапазон действительно большой. Вместе с тем нашими универмагами традиционно (каждый год мы это делаем) предоставляются скидки 30-35 %. У нас практически каждый день в любом универмаге можно прийти и сделать покупку. Если подбирают школьную форму для начальной школы где-то от 80 рублей, то со скидкой цена будет намного ниже. Поэтому мы, насколько знаю я, смогли удовлетворить спрос наших родителей как по качеству, так и по ассортименту, ценовому диапазону.
Екатерина Забенько:
Насколько я знаю, сделали все максимально комфортно для родителей в самих универмагах. Не нужно теперь путаться, какой элемент одежды введен в каком учебном заведении. Здесь какие-то таблички, стоечки. Это помогает родителям сориентироваться. Расскажите об этом.
Ольга Лешко:
В нашем универмаге появились таблички с каждой гимназией, с номером школы, где та же жилетка определенного цвета указана. Им уже не надо бегать по всему отделу и искать, где какие цвета, сорочки, костюмы и все остальное. Сразу можно его направить к конкретной стойке, чтобы они выбрали для себя какую-то вещь.
Екатерина Забенько:
Давайте поговорим с родителями. Татьяна – мама троих детей. Вам уже как опытной маме детей в школу собрать – это головная боль или отработанная практика?
Татьяна Ранько, многодетная мама:
Это праздник. Это не дешево, но мои дети любят каждый год купить новую одежду, потому что это и модно, и красиво. Это прекрасно. Я сейчас выбирала синие жилеты и убедилась, что и модели меняются, и качество таки становится совершенно другим. Каждый ученик будет гордиться, что он учится именно в этом учреждении.
Екатерина Забенько:
Во многих странах школьная форма, которая относится к конкретному учебному заведению, – это повод для престижа, для гордости. Екатерина, как вы Софию собирали в школу? Девочкам всегда сложнее угодить.
Екатерина Подобед, мама:
Да, девочкам сложнее угодить, потому что у нас разделилось мнение на сарафан и рубашки.
Екатерина Забенько:
Как проходило соревнование? Кто победил? Какие были аргументы?
Екатерина Подобед:
Победил ребенок, потому что она стала выбирать рубашки, чтобы можно было комбинировать их с брюками, с джемпером, с юбками.
Екатерина Забенько:
Проходило много показов школьной одежды. Я помню их несколько десятков. То есть родители в полной мере могли ознакомиться со всем ассортиментом и вживую, и по телевидению, на телеканале СТВ тоже многократно это демонстрировалось. Как-то это помогло родителям?
Елена Нагорная:
Да, по отзывам родителей, действительно, такая практика является достаточно хорошей, потому что одно дело – смотреть на сайтах наших универмагов, производителей, другое дело – посмотреть, как это сидит на ребенке. Поэтому это намного облегчает выбор. Показы проходили так, что уже были скомбинированы определенные модели, то есть можно было прийти в конкретный универмаг и взять уже готовую форму, не искать каике-то элементы, а базовый гардероб уже был собран.
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