«Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками». Рассказываем, как правильно выбрать букет для учителя

1 сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы подготовили небольшой сюжет о том, как правильно подобрать букет, чтобы войти в новый учебный год красиво.