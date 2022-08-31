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«Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками». Рассказываем, как правильно выбрать букет для учителя

31 августа 2022 17:49
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1 сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Мы подготовили небольшой сюжет о том, как правильно подобрать букет, чтобы войти в новый учебный год красиво.  

«Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками». Рассказываем, как правильно выбрать букет для учителя -1

Алина Верховская, корреспондент:  
До праздника знаний остаются считаные дни. Когда собран портфель и выбрана школьная форма, самое время подумать и о букете – главном атрибуте каждого первоклассника.  

При выборе важно помнить, что он должен не только понравиться учителю, но и гармонировать с образом ученика. Пышная композиция нелепо выглядит в руках первоклашки, а полевые цветы у выпускника. Первое сентября – подвижный праздник, и букет цветов не должен ограничивать ребенка в движениях.  

«Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками». Рассказываем, как правильно выбрать букет для учителя -4

Сергей Пупко, владелец цветочного магазина:  
Стараются взять более бюджетный вариант. Это 1-5 розочек. Желательно средней высоты, а не метровые. То есть это кустовая розочка, ближе к экзотике. Либо сборные букетики. Это зависит от ценовой политики. В среднем до 50 рублей.  

«Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками». Рассказываем, как правильно выбрать букет для учителя -7

Если в начальной школе букеты дарят индивидуально, чтобы познакомиться с учителем, то в средней школе классному руководителю часто делают коллективный подарок. Отличное решение – композиция с розами. Если педагог – мужчина, то яркие краски здесь не подойдут. Гораздо лучше подарить цветы темных оттенков. Неуместно будет украшать букет бантиками и ленточками.  

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# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Алина Верховская # Сергей Пупко # Фотофакт

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