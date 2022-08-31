Под наблюдением более 300 км границы. Рассказываем о Гомельской погрангруппе, которая уже 25 лет охраняет юго-восток Беларуси

Новости Беларуси. 25 лет они охраняют юго-восток Беларуси от нарушителей и внешних угроз. Гомельская пограничная группа отмечает юбилей в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздник они несут службу в усиленном режиме – под пристальным наблюдением более 300 километров границы. С бойцами встретилась Анна Корольчук.

Жил на пограничной заставе, все это видел, запало в душу. Определяясь с профессией, Денис Ивановский решил последовать примеру отца – тот нес пограничную службу практически 30 лет. В своем выборе мужчина до сих пор не усомнился: несмотря на напряженность, работа интересная. Особенно запоминаются случаи задержаний нелегалов.

Денис Ивановский, начальник маневренной группы Гомельской пограничной группы:

Потерял паспорт в парке. Оставил сумку, пришел – сумки уже не было. Там документы. Пришел в посольство. В посольстве ему сказали: месяц надо ожидать. Денег нет, ничего нет, поэтому решил возвращаться нелегально.

Покой им только снится, однако бойцы привыкают к адреналину и сложностям. Сегодня Денис возглавляет маневренную группу – подразделение, которое быстро реагирует на внештатные ситуации и усиляет состав погранзастав. К его подчиненным повышенные требования.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомельскую погрангруппу входит уникальное подразделение – комендатура «Лоев» единственная в стране охраняет водные рубежи Беларуси и имеет свой флот. Этот катер один из первых в 1999-м вышел на патрулирование белорусско-украинской границы. Сегодня «Аист» стал частью мемориала, который разместился на территории управления части.

К юбилею Гомельской погрангруппы презентовали композицию, где разместили портреты с именами героев, в честь которых названы заставы по всей стране. Первый ее отряд начинал работу в сложной оперативной обстановке – повышенная активность международных преступных структур, рост контрабанды оружия и наркотиков, транзитная незаконная миграция. Спустя четверть века пограничники столкнулись с новыми вызовами – они несут службу в условиях гибридной войны.

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:

Несмотря на довольно напряженную обстановку, все равно пограничники выполнят все задачи по надежной охране и защите государственной границы с учетом того, что приняты беспрецедентные меры по увеличению плотности охраны границы путем выставления новых подразделений на участке пограничной группы. Плотность наращивается, и то, что у нас граница на замке, – это факт.

Заслуги бойцов признаны на высоком уровне – сегодня, 31 августа, они получили нагрудные знаки и благодарности от Администрации Президента. Во время торжественной церемонии стражи границ заложили капсулу с посланием для потомков, которую вскроют через 25 лет. Те, кому не терпится узнать текст, могут найти его в книге, выпущенной Гомельской погрангруппой к своему юбилею.

Несмотря на праздник, эти люди не расслабляются.